Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х

Фото: Валерия Ландар

11 июня в Киеве на сцене Национального театра имени Ивана Франко состоится украинская премьера международного оперного проекта GAZ. Артисты и музыканты формации NOVA OPERA репетируют без выходных. Оттачивают движения, которые поставил специально приглашенный австрийский хореограф Симо Майер. Учат тексты и партии.

"На самом деле трудно - признается вокалистка Марьяна Головко, - Ведь в постановке мы поем на трех языках. При этом активно двигаемся. Это новое испытание, но мне очень нравится".

Над созданием спектакля работают: режиссер из Нью-Йорка Вирляна Ткач, композиторский дуэт Романа Григорива и Ильи Разумейко, австрийский хореограф Симон Майер, медиа-артист Георгий Потопальский и художник-сценограф Вальдемарт Клюзко.

Источником вдохновения оперы GAZ является постановка "Ґаз" украинского театрального режиссера-авангардиста Леся Курбаса по одноименному произведению немецкого писателя-экспрессиониста Георга Кайзера, реализованная в 1923 в МО "Березиль".

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Действие оперы GAZ выстраивается вокруг истории о взрыве на футуристической фабрике, которая когда-то производила энергию для всего индустриального общества - газ.

Центральным образом художественной реальности является препарированное фортепиано - бывший пульт индустриального гиганта, который сочетал живое и техногенное в одной системе.

"В опере мы используем раннюю поэзию Тычины, которая нам подходит. Это очень важно, чтобы в нашем представлении был украинский язык, - рассказывает режиссер Вирляна Ткач. - Я много переводила этого поэта. Но это опера, в которой главное - музыка, которая не требует много текста. Как режиссер я иду скорее от музыки, а уже потом ищу текст. Поэтому мы смотрим вокруг, мы открыты и видим именно наше время , нашу ситуацию. Так, в своей пьесе немецкий драматург Кайзер нарушает очень важный вопрос - к чему может привести человечество вся эта техника? Это главный вопрос. И мы имеем собственные ответы на этот посыл драматурга. Ведь должны говорить на одном языке".

"GAZ - это история о работниках на фабрике. И здесь очень важны движения, пластика. Что происходит, когда человек становится машиной, а избавившись от механичности, снова становится мягким и гибким. Эти изменения нужно визуально передать. Над этим сейчас и работаем ", - рассказал хореограф Симон Майер. Признается - это его первое сотрудничество с формацией NOVA OPERA: увлекся их голосами, гибкостью и силой харизмы коллектива.

Композитор Роман Григорив считает постановку началом возрождения в музыкальном плане духа украинского авангарда 1920-х годов: "Это было целостное европейское художественное явление, которое трагически оборвалась с приходом тоталитарной системы и наступлением торгово-общественного соцреализма, торжествующего и до сих пор на украинском сценах".

Также необычным является привлечение музыкантов к активному действию на сцене. "Все привыкли, что оркестр сидит отдельно в оркестровой яме. Но это не наша история. В течение спектакля мы двигаемся по сцене. Также я трижды меняю инструмент - то играю на трубе, то на тромбоне, то на флейте", - отмечает духовик Игорь Бойчук .

"Мне нравится, что и на этот раз мы выполняем произведение, близкое и понятное любому. В GAZе много известных тем из нашей жизни: экология, место человека в обществе, выбор, личность и толпа, манипуляции... - делится вокалистка Александра Мелье. - Очень важно сегодня говорить о внутреннем Космосе человека. Поэтому в постановке ставим перед собой непростые вопросы: - Как сохранить свою автономность? Оставаться ливинтиком механизма утопической машины или уничтожить то, что было недавно единственной понятной реальностью? Если произойдет взрыв - что останется?" .

Опера-антиутопия GAZ - международный проект, получивший престижный грант от Culture Bridges. Отбор проводился среди 466 серьезных конкурсантов. Проект победил и в конкурсе от Украинского культурного фонда. Появление оперы поддержали Гёте Институт, Австрийский культурный форум и Украинский институт. 17 сентября оперу GAZ покажут в Вене на фестивале Musiktheatertage WIEN, в рамках культурного года Украина-Австрия. Американская премьера оперы GAZ состоится в 2020 году в театре La Mama (Нью-Йорк).