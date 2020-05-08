Онлайн-вечеринка на миллион: Jägermeister предлагает бесплатно "оторваться" со звездами андеграунд-сцены

Постер инициативы. Фото: save-the-night.com

Амбасадор ночной жизни - бренд Jägermeister - запускает инициативу с общим фондом в $ 1 млн долларов, чтобы поддержать борьбу с последствиями пандемии для культурной сферы.

Инициатива получила название #SAVETHENIGHT, и стала возможностью поддержать творческих людей во всем мире и вернуть их в жизнь поклонников. Так, любой желающий дома сможет устроить вечеринку в формате онлайн, пригласив на него одного из мастеров проекта совершенно бесплатно.

Уже сейчас на сайте save-the-night.com доступны для брони Мастер-классы от диджеев и миксолог, поваров и уличных фокусников, танцоров и музыкантов. Jägermeister оплачивает участие мастера в онлайн-вечеринках и делает еще один вклад в развитие украинской андеграунд-сцены.

Украинскую сцену в рамках проекта представляют электронный проект Cape Cod саунд-продюсера Максима Сикаленко; музыкальный миксолог Rustam, который уже более 20 лет открывает миру неизведанные грани Funk, Boogie и Soviet Groove; один из ключевых игроков украинского техно-сцены и создатель проекта Rhythm Büro Na Nich; техно-продюсер и радиоведущая Poly Chain; саунд продюсер и один из главных представителей новой волны на электронной сцене Bejenec; Мультижанровый экспериментатор и продюсер Sasha Zlykh.

Стрим и анонсы предстоящих выступлений от Мастеров обнародуют на сайте инициативы. Чтобы присоединиться к эфиру в Skype, Zoom или Houseparty, пользователю необходимо забронировать выступление артиста на сайте. По желанию, после окончания сета, Мастера можно будет отблагодарить донейшеном с помощью PayPal.

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Знаменитости прочитают онлайн все главы фэнтези-романа "Гарри Поттер и философский камень" английской писательницы Джоан Роулинг. Проект под названием "Гарри Поттер дома" направлен на поддержку людей во время изоляции.