Дэниел Рэдклифф и другие знаменитости читают "Гарри Поттера" онлайн

Английский актер Дэниел Рэдклифф прочитал онлайн первую из 17 глав романа "Гарри Поттер и философский камень". Фото: vulture.com

Знаменитости прочитают онлайн все главы фэнтези-романа "Гарри Поттер и философский камень" английской писательницы Джоан Роулинг. Проект под названием "Гарри Поттер дома" направлен на поддержку людей во время изоляции.

Первым участником акции стал актер Дэниел Рэдклифф, исполнитель главной роли в экранизации "Поттерианы". Прочитал первую главу под названием "Мальчик, который выжил". Видео содержит созданные фанатами серии иллюстрации, которые дополняют повествование. Ролик можно посмотреть на сайте Wizarding World, посвященном вселенной "Гарри Поттера".

Проект стартовал 5 мая. Новые видео будут появляться каждую неделю. В чтениях принимают участие звезды франшизы "Фантастические звери" Эдди Редмэйн и Клаудия Ким. А также актер и писатель Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актрисы Дакота Фэннинг и Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя". Других знаменитостей объявят позже. К концу лета прочитают все 17 глав книги.

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Роман "Гарри Поттер и философский камень" вышел 26 июня 1997 года в лондонском издательстве "Блумсбери Паблишинг". Первый тираж составил 500 экземпляров. В прошлом году один из них продали за $57 тыс. на аукционе. В 2007-м первый тираж финального, седьмого романа "Гарри Поттер и дары смерти" был 12 миллионов экземпляров. Это рекордный показатель начального тиража для художественной книги. Всего было продано более 500 млн экземпляров "Поттерианы". Это самая успешная книжная серия в истории. Переведена на более чем 75 языков. На украинском языке первый роман цикла вышел в ночь с 13 на 14 апреля 2002-го в киевском издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" в переводе Виктора Морозова.