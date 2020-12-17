Оксана Забужко рассказала, о чем будет ее следующий роман

Премию Книга года BBC 2020 в номинации "эссеистика" получил сборник эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь", издательство "Комора". Фото: BBC

Писательница Оксана Забужко работает над новым романом, события которого происходят "в эпоху войны и ковида". Рассказала об этом в интервью BBC, которое дала после победы в конкурсе Книга года BBC-2020. Премию получил его сборник очерков "Планета Полынь", посвященная знаковым личностям культуры ХХ и начала XXI века.

Новый роман будет называться "Смех Кассандры", речь пойдет "о настоящей гомеровой Кассандре, а также об актерах, которые пытаются поставить спектакль о ней". Говоря, что новое произведение будет написано в жанре художественной литературы, отметила, что мы живем в эпоху нон-фикшн.

"Чем жестче становится жизнь, тем более совестно становится придумывать, - говорит писательница. - Ты будто оттягиваешься, позволяешь себе это как сладкое. Зато эссеистика, например сборник "Планета Полынь" - это черный хлеб, который сегодня является насущным для того, чтобы мы сохранились как культурная нация, которая рефлексирует над своими кризисами".

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Писательница отметила быстрое развитие ветеранской литературы в Украине.

"Обыск за 2 дня до годовщины Революции достоинства - это старая кагебистская методичка: облава на Пасху, арест и допрос - на День рождения. Делают это все, как писали ранее,"с целью деморализации объекта". В нашем случае - украинского общества. Как же трясет всю ту агентуру, когда украинцы начинают приподнимать голову и вспоминать слово "достоинство" - так писательница Оксана Забужко прокомментировала обыски в Национальном музее Революции достоинства 19 ноября.