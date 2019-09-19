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четверг, 19 сентября 2019 14:25

Объявили список номинантов на премию кинокритиков "Киноколо"

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Объявили список претендентов на национальную премию "Киноколо".

Наибольшее количество номинаций, 6, получила драма "Домой". Это полнометражный режиссерский дебют Наримана Алиева.

После аннексии Крыма двое сыновей крымского татарина Мустафы поехали в Киев. Старший сын Назим погибает на Донбассе. Отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой. Вместе везут тело старшего в Крым, чтобы похоронить согласно мусульманских традиций.

Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале. Драму выбрали в качестве претендента от Украины на премию "Оскар".

Автор: imdb.com
  Драму выбрали в качестве претендента от Украины на премию «Оскар».
Драму выбрали в качестве претендента от Украины на премию «Оскар».
5 номинаций у дебютной комедии Антонио Лукича "Мои мысли тихие".
25-летний звукорежиссер Вадим получает заказ из Канады. Должен записать звуки украинских животных. Необходимы для компьютерной игры "Ноев ковчег". Канадские животные не подходят, потому что слишком довольны. Украинские - тревожные, будто предчувствуют Большой потоп. Для поиска животных герой отправляется в Закарпатье. Туда его сопровождает мать.
Главные роли сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидоговский. Фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах.
Автор: kinowar.com
  Фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах.
Фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах.
Военная драма "U311 Черкассы" Тимура Ященко получила 4 номинации.

События происходят в феврале 2014 года. Минный тральщик ВМС Украины "Черкассы" заблокирован в озере Донузлав. Путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота.

Фильм основан на реальных событиях.

В ролях Евгений Ламах, Дмитрий Сова и Роман Семисал.
Автор: youtube.com
  Овации зрителей для фильма о подвиге экипажа тральщика "Черкассы" продолжались несколько минут
Овации зрителей для фильма о подвиге экипажа тральщика "Черкассы" продолжались несколько минут
СПИСОК НОМИНАНТОВ:

Лучший полнометражный игровой фильм

"Домой", реж. Нариман Алиев
"Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин
"U311 Черкассы", реж. Тимур Ященко
"Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич
Лучший короткометражный игровой фильм

"Обесцвеченная", реж. Марина Степанская
"Анна", реж. Декель Беренсон
"Рождественские истории", реж. Филипп Сотниченко
"В нашей синагоге", реж. Иван Орленко
Лучший документальный фильм
"Божественные", реж. Роман Бордун
"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан
"Папа" - мамин брат, реж. Вадим Ильков
"Панорама", реж. Юрий Шилов
Лучший анимационный фильм
"Любовь", реж. Никита Лиськов
"Пуповина", реж. Александр Бубнов
"Пока не станет черным", реж. Анастасия Фалилеева
"Лесная песня", реж. Андрей Науменко
Открытие года

"Домой", реж. Нариман Алиев
"Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин
"Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич
"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан
"U311 Черкассы", реж. Тимур Ященко
Лучший режиссер

Вадим Ильков, фильм "Папа - мамин брат"
Нариман Алиев, фильм "Домой"
Тимур Ященко, фильм "U311 Черкассы"
Антонио Лукич, фильм "Мои мысли тихие"
Лучший актер

Ахтем Сеитаблаев, фильм "Домой"
Евгений Ламах, фильм "U311 Черкассы"
Андрей Лидаговский, фильм "Мои мысли тихие"
Ремзи Билялов, фильм "Домой"

Лучшая актриса

Дарья Полунина, фильм "Обесцвеченная"
Дарья Барихашвили, фильм "Домой"
Руслана Хазипова, фильм "Дикое поле"
Ирма Витовская, фильм "Мои мысли тихие"

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Премия кинокритиков Украины "Киноколо" основана в 2018 году. Определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.

В прошлом году лучшим полнометражным игровым фильмом жюри выбрали драму Сергея Лозницы "Донбасс". Также Лозница победил в номинации "Лучший режиссер". Лучшим актером 2018 был избран Вячеслав Довженко, который сыграл командира защитников Донецкого аэропорта в фильме "Киборги". Лучшей актрисой стала Ирма Витовская за роль бабы Приси в мистической драме о жизни в Чернобыльской зоне отчуждения "Брама". Победительницей в номинации "Открытие года" стала режиссер Марыся Никитюк с драмой взросления "Когда падают деревья". Премию за лучший короткометражный фильм получил Дмитрий Сухолиткий-Собчук за киноленту "Штангист". Фильм рассказывает о настоящей цене победы в профессиональном спорте. Лучшим документальным фильмом 2018 стал "Дельта" Александра Течинского. Лента повествует о тяжелой жизни жителей города Вилково на Дунае, которые зарабатывают рыбалкой и сбором тростника.

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