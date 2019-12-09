Объявили номинантов на "Золотой глобус"

Номинантов на американскую кинопремию "Золотой глобус" объявили в Лос-Анджелесе. Награду ежегодно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за достижения в области кинематографа и телевидения.
В этом году лидером по числу номинаций стала драма о разводе "Брачная история" режиссера Ноя Баумбаха, представленная в шести категориях. По пять номинаций - у биографической криминальной драмы "Ирландец" Мартина Скорсезе и психологического триллера "Джокер" Тодда Филлипса.
Победителей назовут 5 января 2020-го на 77-й церемонии вручения.
Лучший фильм - драма:
"1917"
"Ирландец"
"Джокер"
"Брачная история"
"Два Папы"
Лучший фильм - комедия или мюзикл:
"Мое имя - Долемайт"
"Кролик Джоджо"
"Ножи наголо"
"Однажды в Голливуде"
"Рокетмен"
Лучший фильм на иностранном языке:
"Прощание" - США
"Отверженные" - Франция
"Боль и слава" - Испания
"Паразиты" - Южная Корея
"Портрет девушки в огне" - Франция
Лучший режиссер:
Пон Джун Хо - "Паразиты"
Сэм Мендес - "1917"
Тодд Филлипс - "Джокер"
Мартин Скорсезе - "Ирландец"
Квентин Тарантино - "Однажды в Голливуде"
Лучший сценарий:
Ной Баумбах - "Брачная история"
Пон Джун Хо и Хан Джин Вон - "Паразиты"
Энтони Маккартен - "Два Папы"
Квентин Тарантино - "Однажды в Голливуде"
Стивен Заиллян - "Ирландец"
Лучшая женская роль - драма:
Синтия Эриво - "Гарриет"
Скарлетт Йоханссон - "Брачная история"
Сирша Ронан - "Маленькие женщины"
Шарлиз Терон - "Секс-бомба"
Рене Зеллвегер - "Джуди"
Лучшая мужская роль - драма:
Кристиан Бейл - "Аутсайдеры"
Антонио Бандерас - "Боль и слава"
Адам Драйвер - "Брачная история"
Хоакин Феникс - "Джокер"
Джонатан Прайс - "Два Папы"
Лучшая женская роль - комедия или мюзикл:
Ана де Армас - "Ножи наголо"
Аквафина - "Прощание"
Кейт Бланшетт - "Куда ты пропала, Бернадетт?"
Биани Фельдштейн - "Образование"
Эмма Томпсон - "Поздний вечер"
Лучшая мужская роль - комедия или мюзикл:
Дэниел Крейг - "Ножи наголо"
Роман Гриффин Дэвис - "Кролик Джоджо"
Леонардо Ди Каприо - "Однажды в Голливуде"
Тарон Эджертон - "Рокетмен"
Эдди Мерфи - "Мое имя - Долемайт"
Лучшая женская роль второго плана:
Кэти Бейтс - "Ричард Джуэлл"
Аннетт Бенинг - "Отчет о пытках"
Лора Дерн - "Брачная история"
Дженнифер Лопес - "Мошенницы с Уолл-Стрит"
Марго Робби - "Секс-бомба"
Лучшая мужская роль второго плана:
Том Хэнкс - "Прекрасный день по соседству"
Энтони Хопкинс - "Два Папы"
Аль Пачино - "Ирландец"
Джо Пеши - "Ирландец"
Брэд Питт - "Однажды в Голливуде"
Лучший анимационный фильм:
"Холодное сердце 2"
"Как приручить дракона 3: Скрытый мир"
"Король Лев"
"Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"
"История игрушек 4"
Лучшая музыка:
Александр Деспла - "Маленькие женщины"
Хильдур Гуднадоттир - "Джокер"
Рэнди Ньюман - "Брачная история"
Томас Ньюман - "1917"
Дэниэл Пембертон - "Сирота Бруклин"
Лучшая песня:
Beautiful Ghosts - "Кошки"
(I'm Gonna) Love Me Again - "Рокетмен"
Into the Unknown - "Холодное сердце 2"
Spirit - "Король Лев"
Stand Up - "Гарриет"
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"Золотой глобус" за лучший драматический фильм 2018-го получила биографическая лента "Богемная рапсодия" о британской рок-группе Queen. Лучшей комедией назвали "Зеленую книгу".
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