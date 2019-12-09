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понедельник, 09 декабря 2019 17:10

Объявили номинантов на "Золотой глобус"

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Автор: rottentomatoes.com
  Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер в фильме "Брачная история" американца Ноя Баумбаха играют актрису и театрального режиссера, которые разводятся. Драма получила 6 номинаций на кинопремию "Золотой глобус"
Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер в фильме "Брачная история" американца Ноя Баумбаха играют актрису и театрального режиссера, которые разводятся. Драма получила 6 номинаций на кинопремию "Золотой глобус"

Номинантов на американскую кинопремию "Золотой глобус" объявили в Лос-Анджелесе. Награду ежегодно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за достижения в области кинематографа и телевидения.

В этом году лидером по числу номинаций стала драма о разводе "Брачная история" режиссера Ноя Баумбаха, представленная в шести категориях. По пять номинаций - у биографической криминальной драмы "Ирландец" Мартина Скорсезе и психологического триллера "Джокер" Тодда Филлипса.

Победителей назовут 5 января 2020-го на 77-й церемонии вручения.

Лучший фильм - драма:

"1917"

"Ирландец"

"Джокер"

"Брачная история"

"Два Папы"

Лучший фильм - комедия или мюзикл:

"Мое имя - Долемайт"

"Кролик Джоджо"

"Ножи наголо"

"Однажды в Голливуде"

"Рокетмен"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Прощание" - США

"Отверженные" - Франция

"Боль и слава" - Испания

"Паразиты" - Южная Корея

"Портрет девушки в огне" - Франция

Лучший режиссер:

Пон Джун Хо - "Паразиты"

Сэм Мендес - "1917"

Тодд Филлипс - "Джокер"

Мартин Скорсезе - "Ирландец"

Квентин Тарантино - "Однажды в Голливуде"

Лучший сценарий:

Ной Баумбах - "Брачная история"

Пон Джун Хо и Хан Джин Вон - "Паразиты"

Энтони Маккартен - "Два Папы"

Квентин Тарантино - "Однажды в Голливуде"

Стивен Заиллян - "Ирландец"

Лучшая женская роль - драма:

Синтия Эриво - "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон - "Брачная история"

Сирша Ронан - "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон - "Секс-бомба"

Рене Зеллвегер - "Джуди"

Лучшая мужская роль - драма:

Кристиан Бейл - "Аутсайдеры"

Антонио Бандерас - "Боль и слава"

Адам Драйвер - "Брачная история"

Хоакин Феникс - "Джокер"

Джонатан Прайс - "Два Папы"

Лучшая женская роль - комедия или мюзикл:

Ана де Армас - "Ножи наголо"

Аквафина - "Прощание"

Кейт Бланшетт - "Куда ты пропала, Бернадетт?"

Биани Фельдштейн - "Образование"

Эмма Томпсон - "Поздний вечер"

Лучшая мужская роль - комедия или мюзикл:

Дэниел Крейг - "Ножи наголо"

Роман Гриффин Дэвис - "Кролик Джоджо"

Леонардо Ди Каприо - "Однажды в Голливуде"

Тарон Эджертон - "Рокетмен"

Эдди Мерфи - "Мое имя - Долемайт"

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс - "Ричард Джуэлл"

Аннетт Бенинг - "Отчет о пытках"

Лора Дерн - "Брачная история"

Дженнифер Лопес - "Мошенницы с Уолл-Стрит"

Марго Робби - "Секс-бомба"

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс - "Прекрасный день по соседству"

Энтони Хопкинс - "Два Папы"

Аль Пачино - "Ирландец"

Джо Пеши - "Ирландец"

Брэд Питт - "Однажды в Голливуде"

Лучший анимационный фильм:

"Холодное сердце 2"

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир"

"Король Лев"

"Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"

"История игрушек 4"

Лучшая музыка:

Александр Деспла - "Маленькие женщины"

Хильдур Гуднадоттир - "Джокер"

Рэнди Ньюман - "Брачная история"

Томас Ньюман - "1917"

Дэниэл Пембертон - "Сирота Бруклин"

Лучшая песня:

Beautiful Ghosts - "Кошки"

(I'm Gonna) Love Me Again - "Рокетмен"

Into the Unknown - "Холодное сердце 2"

Spirit - "Король Лев"

Stand Up - "Гарриет"

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"Золотой глобус" за лучший драматический фильм 2018-го получила биографическая лента "Богемная рапсодия" о британской рок-группе Queen. Лучшей комедией назвали "Зеленую книгу".

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