Объявили номинантов на Международную премию имени Ивана Франко

Автор: frankoprize.com.ua 3 научные работы претендуют на нынешнюю Международную премию имени Ивана Франко

Объявили список номинантов на Международную премию имени Ивана Франко 2020 года. Наградой отмечают весомые достижения и значительные заслуги ученых в области социально-гуманитарных наук.

38 ученых из Австрии, Италии, Канады, Германии, Польши, Словакии, Украины и Чехии определили трех нынешних номинантов. Оценивание работ и аннотаций к ним происходило по трем критериям: наличие инновационных и оригинальных подходов; концептуальность, системность и критичность; международный контекст и уровень научного исследования.

По результатам оценивания члены Совета экспертов рекомендуют к рассмотрению Международного жюри такие монографии:

"Маленький взрослый: Ребенок и детство в Гетманщине XVIII в." доктора исторических наук, профессора кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко Игоря Сердюка, Украина;

"Виражи Франкового духа: Мировоззрение. Идеология. Литература" директора Института Ивана Франко НАН Украины Евгения Нахлика, Украина;

Beau Monde on Empire's Edge: State and Stage in Soviet Ukraine ( "Бомонд на краю империи: государство и сцена в советской Украине") профессора истории Стетсонского университета Мейгил К. Фаулер, США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хрущев приказал убить сына Франко

Все три работы-номинанты будут переданы на рассмотрение Международного жюри, 12 членов которого выберут лауреата. V церемония награждения состоится в день рождения Ивана Франко, 27 августа, на его родине - в Дрогобыче.

В этом году на получение Премии имени Франко было подано 19 работ.

Международную премию имени Ивана Франко в 2015-м основал его внук - Роланд Франко. Первым лауреатом в 2016-м стал Любомир Гузар, Верховный Архиепископ-эмерит Украинской Греко-Католической церкви, кардинал Католической церкви. В 2017-м - профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Олег Шаблий. В 2018-м - профессор Украинского католического университета во Львове и Украинского свободного университета в Мюнхене Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточноевропейской истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми. В 2019-м награду получила доктор филологии Миланского университета Мария Грация Бартолини, Италия. В прошлом году премиальный фонд составлял 400 тыс. грн.