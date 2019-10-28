Объявили дату выхода киноадаптации "Тома и Джерри"

"Том и Джерри" вернуться на экраны. Фото: кадр с мультфильма

Студия Warner Bros. сообщила дату выхода нового полнометражного фильма "Том и Джерри".

Подробностями поделилось издание THR.

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Киноадаптация мультфильма выйдет раньше запланированного срока - 23 декабря 2020 года вместо апреля 2021-го.

Режиссером ленты стал Тим Стори. Роли в фильме получили Хлоя Морец, Майкл Пенья, Кен Жонг, Роб Дилэйни и другие селебритис.

Для персонажей Тома и Джерри используют компьютерную графику.

По сюжету действия фильма происходят в модном отеле, в котором заводится мышь Джерри. Он может испортить свадебную церемонию, поэтому сотрудница отеля решает завести кота Тома.

Мультипликационные герои Том и Джерри впервые появилась на экранах 20 февраля 1940-го. Тогда их называли Джаспер и Джинкс.