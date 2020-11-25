Объявили дату украинской премьеры "Чудо-женщины 1984"

Галь Гадот в фильме "Чудо-женщина 1984" играет принцессу-воительницу Диану. Она - амазонка с острова Темискира. В человеческом мире известна как супергероиня Чудо-женщина. Фото: kinomania.com.ua

Американская кинокомпания Warner Bros. объявила даты премьер супергеройского экшена "Чудо-женщина 1984" в разных странах. В Украине фильм режиссера Пэтти Дженкинс выйдет в прокат 7 января.

По сюжету, амазонка и супергероиня Диана Принц вступает в противостояние с Советским Союзом во время холодной войны в 1980-х годах. Также ей придется иметь дело с новыми противниками - бизнесменом Максвеллом Лордом, который хочет получить силу и могущество подобно богу, и археологом Барбарой Минервой, которая превращается в Гепарду.

Главную роль исполнила израильская актриса и модель Галь Гадот. Также в ленте снялись Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Конни Нильсен и Робин Райт. Это продолжение фильма "Чудо-женщина" 2017-го и девятая часть киносерии Расширенная вселенная DC. В основе картины - комиксы издательства DC. Персонажа создал психолог, писатель и теоретик феминизма Уильям Марстон в 1941 году.

Съемки проходили в 2018-м в США, Великобритании, на островах Тенерифе и Фуэртевентура и в городе Альмерия в Испании.

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Американская премьера "Чудо-женщины 1984" состоится 25 декабря одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max, доступном только в США. В других странах даты начала проката разные - от 16 декабря и до 28 января.

В декабре прошлого года сервис по продаже билетов Fandango на основе опроса поставил ленту на первое место в рейтинге самых ожидаемых премьер 2020-го. Ранее аналитики прогнозировали второй "Чудо-женщине" кассовые сборы в $1 млрд при бюджете в $200 млн, однако в условиях пандемии такой результат недостижим. Поэтому студия решила выпустить блокбастер сразу и в цифровом формате. Таким образом смогут привлечь к своему сервису большее количество подписчиков.

Галь Гадот воплотила Диану в 4-х фильмах: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016-го, "Чудо-женщина" 2017-го, "Лига справедливости" 2017-го и "Чудо-женщина 1984". Также актрису можно будет увидеть в этом образе в режиссерской версии "Лиги справедливости" от Зака ​​Снайдера, которая выйдет в следующем году на HBO Max в 4-х эпизодах. В общем будет длиться 4 часа.