Об убийстве Бабченко сняли документальное кино

Об Аркадии Бабченко сняли документальное кино. ФОТО: Новое время

О покушении на журналиста Аркадия Бабченко сняли документальное кино. Фильм "Инсценированное убийство, которое обмануло мир" подготовила британская BBC Panorama, пообщавшись с ключевыми фигурами этой истории.

"Информация об "убийстве" российского журналиста шокировала весь мир - не менее, чем его возвращение на следующий день", - сообщила BBC Украина.

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29 мая 41-летнего Бабченко смертельно ранили на пороге собственного дома в Киеве. 30 мая выяснилось, что убийство инсценировала Служба безопасности Украины. В результате проведенной операции она получила список из 47 человек, которых планировали уничтожить российские спецслужбы.