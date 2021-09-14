Нобелевская лауреат, мексиканские наркобароны и "Республика мрій" - назвали самые интересные события BookForum - 2021

15 - 19 сентября будет проходить 28 Львовский международный BookForum. Предлагаем самые интересные события мероприятия.

Среда, 15 сентября - воскресенье, 19 сентября

"10 про 10. Спроба канону"

Специальный видеопроект, в котором каждый из 10 спикеров - писателей, литературных критиков и интеллектуалов, рассмотрит издания из перечня Украинского института книги. Кинопродюсер Владимир Яценко расскажет о романе Сергея Жадана "Інтернат", а писательница и певица Ирэна Карпа - о "Культ" Любка Дереша. Поэт Андрей Бондарь рассмотрит книгу Оксаны Забужко "Польові дослідження з українського сексу", культур-менеджер Олеся Островская-Люта - роман "Амадока" Софии Андрухович.

Четверг, 16 сентября

18:00 - Открытие инсталляции "Бруно Шульц. Республіка мрій"

Интерактивная инсталляция будет действовать на локации "РадіоГараж". Посвящена наполненному символами и метафорами творчеству родившегося в Дрогобыче писателя Бруно Шульца. Автор инсталляции - американский режиссер и мультимедийный художник Мика Джонсон. В 2018 он создал адаптацию "Превращения" Франца Кафки в технологии виртуальной реальности. Еще во время учебы в колледже Джонсон увлекся произведениями Шульца. "Республіка мрій" - это путешествие по местам и историям писателя.

"Шульц может быть отличным проводником для наших мечтаний и воспоминаний детства", - говорит Мика Джонсон. - Писатель напоминает нам, что воображение - это неограниченная сфера, и сновидения или погружения в огромные вселенные внутренних видений могут быть источником не только успокоения, но и удовольствия ".

Пятница, 17 сентября 15:30 - Онлайн-разговор с Хуаном Пабло Вильялобосом

Хуан Пабло Вильялобос - мексиканский писатель, в 2010 вышел его дебютный роман "Бенкет у норі". Его творчество относится к так называемой "нарко-литературе".

Сын наркобарона по имени Точтли мечтает о либерийском бегемоте. И герои книги отправляются в путешествие для того, чтобы осуществить желание ребенка. В прошлом году книгу издали на украинском.

"Эта литература не очень похожа на произведения латиноамериканских классиков магического реализма Габриэля Гарсии Маркеса или Марио Варгаса Льосы", - рассказывает программная куратор фестиваля София Челяк. - Сейчас пишут о реалиях жизни в Южной Америке. О постколониальных, а иногда и тоталитарных странах, где очень много проблем со становлением демократии, коррупцией, религиозным фанатизмом. Возможно они несколько преувеличены, но эти тексты представляют реалии жизни Южной Америки".

Автор: Фото: Facebook Американская психотерапевт Эдит Эгер начала писать книги в 90 лет. На BookForum представят на украинском «Дар» - ее вторую книгу

18:00 - "Дар": онлайн-разговор с Эдит Ивой Эгер

Американская психотерапевт Эдит Эгер родилась в Чехословакии в 1927. В 17 лет вместе с семьей попала в Аушвиц. Ее родителей убили, а она с сестрой больше года провела в концлагере, где они чудом выжили. После освобождения Эдит вышла замуж, переехала в США и родила троих детей. В 1950-х она заинтересовалась психологией, получила научную степень в Техасском университете.

Как специалист по посттравматическому стрессовому расстройству в течение многих лет помогает ветеранам и жертвам физических и психических травм. В 2017-м издала автобиографическую книгу "Выбор". В этом году на BookForum представляют на украинском ее новый бестселлер - "Дар". Это книга о 12 наиболее распространенных установках, которые, по мнению автора, лишают нас свободы - синдром жертвы, стыд, осуждение и тому подобное.

Во время презентации писательница Виктория Амелина будет разговаривать с Эдит Ивой Эгер о том, как жить с травмами и как правильно с ними справляться.

Суббота, 18 сентября

10:00 - "У норі під землею жив собі гобіт": разговор с Александром Мокровольським про создания "Хоббита" и его украинского перевода

Фэнтези-роман "Хоббит" Джона Рональда Руэла Толкина опубликовали в 1937-м. Первый украинский перевод книги появился в 1985-м. Его автором стал Александр Мокровольский. Об истории произведения и его первом издании на украинском будут разговаривать сам переводчик, писатель Владимир Аренев и литературовед Михаил Назаренко.

13:00 - "(Де)окупація мізків"

Уже семь лет Крым и части Донецкой и Луганской областей находятся в оккупации. Какой должна быть гуманитарная политика в отношении этих регионов? Каким будет сосуществование после освобождения? Как бороться с пропагандой и предубеждениями с обеих сторон линии разграничения?

Онлайн-дискуссия с участием Елены Стяжкиной, Игоря Козловского, Евгении Подобной и Анастасии Магазовой.

Елена Стяжкина - доктор исторических наук и писательница родом из Донецка. Автор художественных книг "Мовою Бога", "Розка", "Смерть льва Сесіла мала сенс". Основательница общественного движения "Деокупація. Повернення. Освіта"

Игорь Козловский - ученый-религиовед, писатель и общественный деятель. Провел в плену боевиков так называемой "ДНР" почти 2 года.

Евгения Подобная - журналистка, военная корреспондентка, автор книги "Дівчата зрізають коси" - воспоминаний 25 женщин, которые воевали на востоке Украины в составе Вооруженных сил и добровольческих подразделений.

Анастасия Магазова - журналистка, автор репортажей о жизни Донбасса в условиях боевых действий.

15:30 - Онлайн-встреча с Ольгой Токарчук

"Впервые после получения Нобелевской премии по литературе 2018 года в украинском литературном фестивале примет участие польская писательница Ольга Токарчук", - рассказывает программная куратор фестиваля София Челяк. – Это будет онлайн-разговор с писателем Остапом Сливинским - он перевел на украинский ее роман "Книги Якова". Это история об украинских землях и о Якове Франке, который родился на Подолье в XVIII веке. Был евреем, но принял христианство, а затем основал свою религию и провозгласил себя Мессией.

Автор: Фото: wikipedia Ольга Токарчук - польская писательница, лауреат Нобелевской премии. Будет разговаривать с переводчиком своих книг на украинский Остапом Сливинским

Одна из бабушек писательницы была украинкой и Ольга очень тепло относится к нашей стране. На Форуме автор расскажет о своих текстах, восприятии нашей страны и деятельности после получения Нобелевской премии - в частности, о создании своего фонда, который занимается поддержкой писателей и литературных студий".

17:00 - Украинско-белорусские поэтические чтения "На березі волі"

Искусство стало важным фактором политических протестов в Беларуси, которые начались в августе 2020-го. Поэзия гибко отреагировала на эту ситуацию, подарив голос этому движению сопротивления. Прозвучат собраные в книге "Мы прокинемось іншими" поэзии белорусских поэтов Андрея Хадановича, Юли Цимафеевой, Уладзя Лянеквича и Марии Мартисевич.

21:00 - Ночь поэзии и музыки non-stop

Сочетание лучшей поэзии участников фестиваля и музыки украинских групп. В традиционном мероприятии форума в этом году примут участие поэты - британец Адам Горовитц, словак Агда Бави Пейн, австрийка Рената Айхенгер и шведская автор чилийского происхождения Иоланда Аврора Бом Рамирес. Среди музыкантов - альтернативный поп-группа Zapaska, эпатажный дуэт "Хамерман знищує віруси" и музыкальный проект "Пиріг і Батіг".

19 сентября 19:00 – "Радіо Гараж приймає Радіо Ніч: Звукова інсталяція наживо"

Действие романа Юрия Андруховича "Радіо Ніч" проходит в ночь на 13 декабря. Именно тогда в прошлом году автор представил роман и провел перформанс в ночном эфире Украинского радио и Радио Культура. На BookForum писатель представит живое выступление.

"Идея написать подобную книгу появилась давно", - рассказывает Юрий Андрухович. - В 2005 году у меня было интервью в Варшаве на студенческой FM-радиостанции. Среди прочего, у них был такой вопрос: "Представь себе, что ты перестанешь писать, чем тогда будешь заниматься?". Я ответил, что в таком случае хотел бы основать собственную радиостанцию, исключительно ночную. Я не буду спать ночью, крутить в эфире свою любимую музыку и что-то рассказывать. И поскольку предпочитаю минорную музыку, то отсюда и название радиостанции - "Радіо Смуток". На этом история завершилась, пока я не вспомнил этот эпизод в конце 2017-го.

Герой моего романа Иосиф Ротский работает ночью на таком радио. Только уже в интернете. Общается со всем миром. Он музыкант, но сложилось так, что не может больше играть. Разочаровался в себе, потерял квалификацию. Все, что может, - это слушать музыку, собирать ее, составлять антологии".

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В 2020-м Lviv BookForum состоялся онлайн. "Прошлый год научил нас онлайну и показал, что это не так страшно и грустно, как мы это себе рисовали в голове", - говорит София Челяк. - Ведь так фестиваль может быть более инклюзивным, доступным для людей, которые не имеют возможности приехать во Львов. В этом году мы около 80 событий, в частности, дискуссии, оставляем в онлайне. В оффлайне будут литературные и профессиональные события. В обоих форматах продублируются только дискуссии фокусной темы, открытие форума и награждение. Кстати, в прошлом году эти церемонии были очень популярны, поэтому мы хотим сделать их доступными. Думаю, в будущем сохраним какую-то онлайн-составляющую, но этот год покажет, насколько это будет востребовано".