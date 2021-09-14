Нобелевская лауреат, мексиканские наркобароны и "Республика мрій" - назвали самые интересные события BookForum - 2021

 
Ексклюзивы
1/5
"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Но в Украину приходили инвестиции" - Марченко
"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Но в Украину приходили инвестиции" - Марченко
Просмотров: 198
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 810
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1098
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 3474
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1368
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 522
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 6075
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1026
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3969
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
17
8
9
7
6
&quot;Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают&quot; - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Звезды украинского балета дадут гала-концерт вместе с Дмитрием Шуровым
Звезды украинского балета дадут гала-концерт вместе с Дмитрием Шуровым
В Париже простились с Бельмондо
В Париже простились с Бельмондо
Украинские комиксы и мангу представили на главном фестивале поп-культуры
Украинские комиксы и мангу представили на главном фестивале поп-культуры
Синяя или красная: оригинально представили первые кадры из новой части &quot;Матрицы&quot;
Синяя или красная: оригинально представили первые кадры из новой части "Матрицы"
Видео
Все видео
Потрясающие спецэффекты и драки: выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Потрясающие спецэффекты и драки: выпустили трейлер новой части "Матрицы"
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова
Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова
Интервью
1/5
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 432
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
10 Просмотров: 2205
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2952
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 18981
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2709
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2021
Просмотров: 279
Нехай заробляють
– Учитися тільки почали, а гроші вже вимагають, – говорить Марія. Цьогоріч її 7-річний Максим пішов у перший клас. Батьки ...
вторник, 14 сентября 2021 00:45

Нобелевская лауреат, мексиканские наркобароны и "Республика мрій" - назвали самые интересные события BookForum - 2021

  Комментировать

15 - 19 сентября будет проходить 28 Львовский международный BookForum. Предлагаем самые интересные события мероприятия.

Среда, 15 сентября - воскресенье, 19 сентября

"10 про 10. Спроба канону"

Специальный видеопроект, в котором каждый из 10 спикеров - писателей, литературных критиков и интеллектуалов, рассмотрит издания из перечня Украинского института книги. Кинопродюсер Владимир Яценко расскажет о романе Сергея Жадана "Інтернат", а писательница и певица Ирэна Карпа - о "Культ" Любка Дереша. Поэт Андрей Бондарь рассмотрит книгу Оксаны Забужко "Польові дослідження з українського сексу", культур-менеджер Олеся Островская-Люта - роман "Амадока" Софии Андрухович.

Четверг, 16 сентября

18:00 - Открытие инсталляции "Бруно Шульц. Республіка мрій"

Интерактивная инсталляция будет действовать на локации "РадіоГараж". Посвящена наполненному символами и метафорами творчеству родившегося в Дрогобыче писателя Бруно Шульца. Автор инсталляции - американский режиссер и мультимедийный художник Мика Джонсон. В 2018 он создал адаптацию "Превращения" Франца Кафки в технологии виртуальной реальности. Еще во время учебы в колледже Джонсон увлекся произведениями Шульца. "Республіка мрій" - это путешествие по местам и историям писателя.

"Шульц может быть отличным проводником для наших мечтаний и воспоминаний детства", - говорит Мика Джонсон. - Писатель напоминает нам, что воображение - это неограниченная сфера, и сновидения или погружения в огромные вселенные внутренних видений могут быть источником не только успокоения, но и удовольствия ".

Пятница, 17 сентября 15:30 - Онлайн-разговор с Хуаном Пабло Вильялобосом

Хуан Пабло Вильялобос - мексиканский писатель, в 2010 вышел его дебютный роман "Бенкет у норі". Его творчество относится к так называемой "нарко-литературе".

Сын наркобарона по имени Точтли мечтает о либерийском бегемоте. И герои книги отправляются в путешествие для того, чтобы осуществить желание ребенка. В прошлом году книгу издали на украинском.

"Эта литература не очень похожа на произведения латиноамериканских классиков магического реализма Габриэля Гарсии Маркеса или Марио Варгаса Льосы", - рассказывает программная куратор фестиваля София Челяк. - Сейчас пишут о реалиях жизни в Южной Америке. О постколониальных, а иногда и тоталитарных странах, где очень много проблем со становлением демократии, коррупцией, религиозным фанатизмом. Возможно они несколько преувеличены, но эти тексты представляют реалии жизни Южной Америки".

Автор: Фото: Facebook
  Американская психотерапевт Эдит Эгер начала писать книги в 90 лет. На BookForum представят на украинском «Дар» - ее вторую книгу
Американская психотерапевт Эдит Эгер начала писать книги в 90 лет. На BookForum представят на украинском «Дар» - ее вторую книгу

18:00 - "Дар": онлайн-разговор с Эдит Ивой Эгер

Американская психотерапевт Эдит Эгер родилась в Чехословакии в 1927. В 17 лет вместе с семьей попала в Аушвиц. Ее родителей убили, а она с сестрой больше года провела в концлагере, где они чудом выжили. После освобождения Эдит вышла замуж, переехала в США и родила троих детей. В 1950-х она заинтересовалась психологией, получила научную степень в Техасском университете.

Как специалист по посттравматическому стрессовому расстройству в течение многих лет помогает ветеранам и жертвам физических и психических травм. В 2017-м издала автобиографическую книгу "Выбор". В этом году на BookForum представляют на украинском ее новый бестселлер - "Дар". Это книга о 12 наиболее распространенных установках, которые, по мнению автора, лишают нас свободы - синдром жертвы, стыд, осуждение и тому подобное.

Во время презентации писательница Виктория Амелина будет разговаривать с Эдит Ивой Эгер о том, как жить с травмами и как правильно с ними справляться.

Суббота, 18 сентября

10:00 - "У норі під землею жив собі гобіт": разговор с Александром Мокровольським про создания "Хоббита" и его украинского перевода

Фэнтези-роман "Хоббит" Джона Рональда Руэла Толкина опубликовали в 1937-м. Первый украинский перевод книги появился в 1985-м. Его автором стал Александр Мокровольский. Об истории произведения и его первом издании на украинском будут разговаривать сам переводчик, писатель Владимир Аренев и литературовед Михаил Назаренко.

13:00 - "(Де)окупація мізків"

Уже семь лет Крым и части Донецкой и Луганской областей находятся в оккупации. Какой должна быть гуманитарная политика в отношении этих регионов? Каким будет сосуществование после освобождения? Как бороться с пропагандой и предубеждениями с обеих сторон линии разграничения?

Онлайн-дискуссия с участием Елены Стяжкиной, Игоря Козловского, Евгении Подобной и Анастасии Магазовой.

Елена Стяжкина - доктор исторических наук и писательница родом из Донецка. Автор художественных книг "Мовою Бога", "Розка", "Смерть льва Сесіла мала сенс". Основательница общественного движения "Деокупація. Повернення. Освіта"

Игорь Козловский - ученый-религиовед, писатель и общественный деятель. Провел в плену боевиков так называемой "ДНР" почти 2 года.

Евгения Подобная - журналистка, военная корреспондентка, автор книги "Дівчата зрізають коси" - воспоминаний 25 женщин, которые воевали на востоке Украины в составе Вооруженных сил и добровольческих подразделений.

Анастасия Магазова - журналистка, автор репортажей о жизни Донбасса в условиях боевых действий.

15:30 - Онлайн-встреча с Ольгой Токарчук

"Впервые после получения Нобелевской премии по литературе 2018 года в украинском литературном фестивале примет участие польская писательница Ольга Токарчук", - рассказывает программная куратор фестиваля София Челяк. – Это будет онлайн-разговор с писателем Остапом Сливинским - он перевел на украинский ее роман "Книги Якова". Это история об украинских землях и о Якове Франке, который родился на Подолье в XVIII веке. Был евреем, но принял христианство, а затем основал свою религию и провозгласил себя Мессией.

Автор: Фото: wikipedia
  Ольга Токарчук - польская писательница, лауреат Нобелевской премии. Будет разговаривать с переводчиком своих книг на украинский Остапом Сливинским
Ольга Токарчук - польская писательница, лауреат Нобелевской премии. Будет разговаривать с переводчиком своих книг на украинский Остапом Сливинским

Одна из бабушек писательницы была украинкой и Ольга очень тепло относится к нашей стране. На Форуме автор расскажет о своих текстах, восприятии нашей страны и деятельности после получения Нобелевской премии - в частности, о создании своего фонда, который занимается поддержкой писателей и литературных студий".

17:00 - Украинско-белорусские поэтические чтения "На березі волі"

Искусство стало важным фактором политических протестов в Беларуси, которые начались в августе 2020-го. Поэзия гибко отреагировала на эту ситуацию, подарив голос этому движению сопротивления. Прозвучат собраные в книге "Мы прокинемось іншими" поэзии белорусских поэтов Андрея Хадановича, Юли Цимафеевой, Уладзя Лянеквича и Марии Мартисевич.

21:00 - Ночь поэзии и музыки non-stop

Сочетание лучшей поэзии участников фестиваля и музыки украинских групп. В традиционном мероприятии форума в этом году примут участие поэты - британец Адам Горовитц, словак Агда Бави Пейн, австрийка Рената Айхенгер и шведская автор чилийского происхождения Иоланда Аврора Бом Рамирес. Среди музыкантов - альтернативный поп-группа Zapaska, эпатажный дуэт "Хамерман знищує віруси" и музыкальный проект "Пиріг і Батіг".

19 сентября 19:00 – "Радіо Гараж приймає Радіо Ніч: Звукова інсталяція наживо"

Действие романа Юрия Андруховича "Радіо Ніч" проходит в ночь на 13 декабря. Именно тогда в прошлом году автор представил роман и провел перформанс в ночном эфире Украинского радио и Радио Культура. На BookForum писатель представит живое выступление.

"Идея написать подобную книгу появилась давно", - рассказывает Юрий Андрухович. - В 2005 году у меня было интервью в Варшаве на студенческой FM-радиостанции. Среди прочего, у них был такой вопрос: "Представь себе, что ты перестанешь писать, чем тогда будешь заниматься?". Я ответил, что в таком случае хотел бы основать собственную радиостанцию, исключительно ночную. Я не буду спать ночью, крутить в эфире свою любимую музыку и что-то рассказывать. И поскольку предпочитаю минорную музыку, то отсюда и название радиостанции - "Радіо Смуток". На этом история завершилась, пока я не вспомнил этот эпизод в конце 2017-го.

Герой моего романа Иосиф Ротский работает ночью на таком радио. Только уже в интернете. Общается со всем миром. Он музыкант, но сложилось так, что не может больше играть. Разочаровался в себе, потерял квалификацию. Все, что может, - это слушать музыку, собирать ее, составлять антологии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие книги, опубликованные в этом году

В 2020-м Lviv BookForum состоялся онлайн.

"Прошлый год научил нас онлайну и показал, что это не так страшно и грустно, как мы это себе рисовали в голове", - говорит София Челяк. - Ведь так фестиваль может быть более инклюзивным, доступным для людей, которые не имеют возможности приехать во Львов. В этом году мы около 80 событий, в частности, дискуссии, оставляем в онлайне. В оффлайне будут литературные и профессиональные события. В обоих форматах продублируются только дискуссии фокусной темы, открытие форума и награждение. Кстати, в прошлом году эти церемонии были очень популярны, поэтому мы хотим сделать их доступными. Думаю, в будущем сохраним какую-то онлайн-составляющую, но этот год покажет, насколько это будет востребовано".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нобелевская лауреат, мексиканские наркобароны и "Республика мрій" - назвали самые интересные события BookForum - 2021». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 14832
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 13068
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
 4 Просмотров: 6075
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
 3 Просмотров: 5832
Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября
Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября 1 Просмотров: 5166
Культура
Украинская режиссер сняла лучший клип года. Что о ней известно
Украинская режиссер сняла лучший клип года. Что о ней известно Просмотров: 315
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
17
 Просмотров: 810
Зеленский вручил орден герою сериала "Слуга народа"
Зеленский вручил орден герою сериала "Слуга народа" Просмотров: 486
Вручили старейшую театральную премию Украины
Вручили старейшую театральную премию Украины
5
 Просмотров: 81
"Венецианский кинофестиваль-2021": список победителей
"Венецианский кинофестиваль-2021": список победителей Просмотров: 117
Больше всего комментируют
10
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
2
В церкви 12 сентября молятся полководцу
2
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
Голосов: 61
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть