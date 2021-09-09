Назвали лучшие книги, опубликованные в этом году

Всеукраинский рейтинг "Книжка року-2021" назвал "лидеров лета" - среди номинантов книги Юрия Андруховича, Оксаны Забужко, Сергея Жадана и Ольги Токарчук. Автор: Getty Images

Всеукраинский рейтинг "Книжка року-2021" обнародовал результаты экспертного опроса "Лідери літа". В перечне приведены лучшие книги, опубликованные за 8 месяцев 2021-го. Победителей в номинациях с учетом полного годового репертуара определят на 4-дневной экспертной сессии в декабре.

В категории "Сучасна українська проза/есеїстика/драматургія" представлены:

Роман Юрия Андруховича "Радіо ніч" о музыканте-революционере;

Автобиографический сборник рассказов Павла Вольвача "20 + 1, або Земля мертвих";

"Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса" Оксаны Забужко - историческая книга, посвященная памяти архивариуса Украинской Свободной Академии наук в Нью-Йорке Оксаны Мияковской-Радыш;

Семейная сага в новеллах "Майже ніколи не навпаки" Марии Матиос;

Сборник короткой прозы Тараса Прохасько " Бо є так";

"Смерть лева Сесіла мала сенс" - роман Елены Стяжкиной, действие которого происходит в Донецкой области в 1980-е - 2010-е;

Сборник новелл Людмилы Таран "Айвенко, або Чоловіки — це...".

В категорию "Жанрова література" попали:

Фантастический роман Яна Валетова "Не время умирать";

Исторический детектив Юрия Винничука "Вілла Деккера";

Мистический роман Владимира Даниленко "Ніч із профілем жінки";

"Патерн" Владимира Ешкилева - триллер о телевизионных развлекательных шоу;

Ретродектив Андрея Куркова "Самсон и Надежда";

Исторический детектив Наталки Сняданко "Перше слідство імператриці";

Триллер-антиутопия Юрия Щербака "Час тирану. Прозріння 2084 року".

Среди поэзии представлены новый сборник Сергея Жадана "Псалом авіації", "Інші речі" Юрия Издрика, "Орден Мовчальниць" Катерины Калитко и " Як вигинається воєнне коло" Ярины Чорногуз.

В перечень "Сучасна зарубіжна література" попали сборник мистических повестей Стивена Кинга "Якщо кров тече" и "Вічне життя Смерті" - заключительная часть трилогии "Пам`ять про минуле Землі" самого известного китайского фантаста современности Лю Цисиня. Также в номинации представлены два Нобелевских лауреата по литературе - португалец Жузе Сарамаго с романом "Смерть бере відпустку" и польская писательница Ольга Токарчук с книгой "Бігуни".

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В прошлом году сборник "Список кораблів" Сергея Жадана отметили в категории "Поезія/афористика". Пьесу поэта "Хлібне перемир'я" наградили в номинации "Сучасна українська проза/есеїстика/ драматургія". Еще одной победительницей в категории стала София Андрухович с романом "Амадока". Лидером раздела "Жанрова література" стал "Каїн" Владимира Ешкилева. В номинации "Сучасна зарубіжна література" отметили Ольгу Токарчук с романом "Книги Якова" и сборником "Химерні оповідання".