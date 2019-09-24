Netflix выпустил детектив, где события разворачиваются в 3 комнатах

Сериал "Преступник" имеет 12 эпизодов. Все - в доступе. Фото: BBC.

20 сентября на Netflix вышли 12 эпизодов детективного сериала "Преступник" (Criminal).

Все действия в нем происходит только в комнате для допросов, в кабинете, откуда ведется наблюдение за допросом, и в коридоре полицейского участка. По мнению критиков, это самый интересный детектив 2019-го, передает BBC.

Три из 12 серий с английскими актерами на английском. Другие - на немецком, французском и испанском. Каждая серия имеет сюжет. Это допрос подозреваемого в убийстве, похищении ребенка, изнасиловании или транспортировке нелегальных мигрантов. Полицейские играют с подозреваемым, подозреваемые и их адвокаты играют с полицией.

Минимализм декораций позволяет обратить внимание на детали, которые не являются важными в высокобюджетном триллере. То в руке героя дрожит пластиковый стаканчик с кофе. В кульминационный момент допроса начинает работать кондиционер.

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"Нам очень понравилась идея работы в ограниченном пространстве, - говорит в интервью BBC Джордж Кей, соавтор сериала и один из авторов прошлогоднего триллера "Убивая Еву". - В любой драме вряд ли больше, чем три комнаты. Всегда есть сюжетное решение, позволяющее только перейти из одной комнаты в другую. Мы просто меняем их и тем самым усложняем сюжет и роль персонажей ".

"У актеров здесь гораздо больше ответственности, потому что просто некуда спрятаться", - говорит актриса Кэтрин Келли, сыгравшая в одной из серий.

Прошла 71-я церемония награждения телевизионной премии "Эмми-2019" в Лос-Анджелесе. Наибольшее количество номинаций и наград получил культовый сериал "Игра престолов". Триумфатор имел рекордные 32 номинации и победил в 12 из них. "Игру престолов" снова признали лучшим драматическим сериалом года.