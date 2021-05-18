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вторник, 18 мая 2021 00:45

Netflix снимет продолжение "Бриджертонов" о черной королеве Англии

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Netflix выпустит спин-офф своего сериала "Бриджертон" - мини-сериал расскажет о любовном жизни молодой королевы Шарлотты. В "Бриджертон" ее роль исполнила Голда Рошевель. Кто сыграет молодую Шарлотту, неизвестно.

Сценаристкой и исполнительной продюсером проекту будет Шонда Раймс, автор драм "Анатомия Грей" и "Скандал".

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Ранее Netflix продолжили мелодраму "Бриджертоны" на второй, третий и четвертый сезоны. Дебютные эпизоды представили 25 декабря 2020. Не прошло и месяца, как лента возглавила рейтинг Netflix по просмотрам.

Шарлотта была бабушкой английской королевы Виктории и женой короля Георга III. Она правила Британией в период эпохи Регентства до своей смерти в 1818 году.

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