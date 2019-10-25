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пятница, 25 октября 2019 17:15

Netflix покажет сериал про украинца

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Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер сериала "Дьявол по соседству" про американского гражданина родом из Украины.

Автор: youtube.com
  Иван Демьянюк убил 28 тыс. евреев в газовых камерах
Иван Демьянюк убил 28 тыс. евреев в газовых камерах

Иван Демьянюк был автомехаником на пенсии. В 1970-х его обвинили в том, что он сотрудничал с СС и был надзирателем в лагере смерти Треблинка во время Холокоста. 20-летним он подавал газ в камеры, в которых казнили евреев.

"Мое сердце чистое", — сказал Демьянюк на суде в Израиле.

1988-го получил смертельный приговор. Через 5 лет наказание отменили из-за недостатка доказательств. Дело возобновили в 2001-м. Германия подтвердила подлинность документов о сотрудничестве Демьянюка с СС. В результате, его обвинили в убийстве 28 тыс. евреев.

Премьера "Дьявола по соседству" состоится 4 ноября.

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28 апреля 2017 в Киеве показали спектакль "Суды над Иваном Демьянюком. Холокост-кабаре ". Автор постановки — канадский драматург еврейского происхождения Джонатан Гарфинкель.

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