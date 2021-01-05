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вторник, 05 января 2021 17:25

Не претендовал на роль принца. Имеешь талант, то и табуретку сыграешь - актер Алексей Вертинский

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Не претендовал на роль принца. Имеешь талант, то и табуретку сыграешь - актер Алексей Вертинский
Алексей Вертинский и Гарик Бирча сыграли морских жителей в фэнтези "Сказка старого мельника". Фото: Master Management 360

В украинском прокате идет фильм "Сказка старого мельника" режиссера Александра Итыгилова.

Бурсак Микола едет учить грамоте барскую дочь Кристину. По дороге он должен победить вурдалаков и повитруль. Кристина отправляется навстречу, имея волшебные способности, по сюжету.

Главных персонажей сыграли Анна Кошмал и Валентин Томусяк. В эпизодических ролях - Ада Роговцева, Владимир Горянский, Ирма Витовская, Остап Ступка, Олеся Жураковская, Гарик Бирча.

Водяного воплотил актер киевского Молодого театра Алексей Вертинский.

- Моя 5-летняя внучка Соня не поняла фильм, - говорит Алексей Вертинский. - Я привел ее посмотреть сказку, потому что во время съемок еще не родилась. Это было в 2015-м. Релиз пришелся на два финансовых кризиса и пандемии, поэтому задержали производство. Пусть посмотрит, как дедушка выглядел 5 лет назад.

Она у нас не очень киношная. Но вроде сидела, не плакала и не убегала. Мы с ней обязательно это обсудим. Мне интересно именно ее мнение, потому что детей невозможно обмануть. Кто знает, каким должно быть современное искусство. Поэтому важно собственное восприятие. Я всегда очень хотел сняться в сказке. В детстве в кинотеатрах изучал наизусть все эти фильмы. Ну пусть получил роль нечисти. Не претендовал быть прекрасным принцем.

Не обидно, что ваша роль без слов?

- Дали сыграть существо из рыбного хозяйства. Ставку на меня особо не делали, но я доволен. Поддержал своим присутствием. Мне не стыдно за эту работу. Не авангард, не прыжок вперед, но по крайней мере не старая жвачка, которая прилипла к подошве. Хотел сняться, мне было абсолютно плевать на концепцию. Оставлю после себя детям что-то современное. Выросло, что выросло. Не парюсь.

Связи не помогают получить актеру роль, которую он хочет?

- Я вообще устал от кумовства. Должен понимать, чего стоишь и без него. К примеру - моя дочь Ксения. Многие, если не все, считали ее бездарностью. Якобы отец на своей жопе тянет в профессию. Но это был его выбор. Быть ребенком популярного человека - не просто. Но она сама выбрала такой путь, не подпускала меня к нему. Я решил успокоиться. Профессию и изменить можно. Да вот, затянуло. Без меня составила собственную творческую биографию. В нашей семье вообще не принято это мусолить. Все хочет решать сама, не просит помощи. Единственный совет, который получила от меня: "Не связывайся с бездарями".

Когда-то на третьем курсе Ксения играла у Богдана Ступки в театре. У меня поздно вечером звонит телефон. Незнакомый номер. Оказалось, что это Ада Роговцева. Спрашивает: "Ты знаешь где я? Сижу на спектакле твоей дочери. Я просто в восторге. Она тебя переплюнула". У меня слезы счастья по лицу потекли. Это лучший комплимент при жизни. Но большинство все равно будут говорить, что без отца ничего бы не получила. Я знаю этот мир. Добрый ли он? Добрый. Но каждый сам за себя. Я циничный человек. Ничего не хочу требовать от кого-то.

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Украинское фэнтези "Сказка старого мельника" возглавило кинопрокат среди детской аудитории. Опередили "Гарри Поттер и принц-полукровка" и "Питер Пен и Алиса в стране чудес" с Анджелиной Джоли.

Однако уступили фильмам "Афера по-голливудски" и "Чудо-женщина 1984". Последнему выделили в 4 раза больше сеансов, имеет большие производственные и промо-бюджеты.

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