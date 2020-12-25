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суббота, 26 декабря 2020 00:45

Украинские ленты лидируют в прокате

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Украинские ленты лидируют в прокате
Ирма Витовская и Олеся Жураковская сыграли сестер в фэнтези "Сказка старого мельника". Фото: Facebook

Лента "Юки" стала самым кассовым документальным фильмом в истории украинского кинопроката. В ней говорится о выдающихся хоккеистах украинского происхождения, в частности Уэйн Ґретцки и Терри Савчук.

Фильм собрал в прокате 446 674 грн.

"Это настоящая победа. Несмотря на ситуацию в стране, нежелание некоторых кинотеатров и сетей продолжать картину на вторую прокатную неделю, пандемии коронавируса и общее отношение к документальному кино - it's absolutely fucking great", - написал в Facebook режиссер Владимир Мула.

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Также украинское фэнтези "Сказка старого мельника" возглавило кинопрокат среди детской аудитории. Опередили "Гарри Поттер и принц-полукровка" и "Питер Пен и Алиса в стране чудес" с Анджелиной Джоли.

Однако уступили фильмам "Афера по-голливудски" и "Чудо-женщина 1984". Последнему выделили в 4 раза больше сеансов, имеет большие производственные и промо-бюджеты.

Роли "Сказки старого мельника" исполняли: Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Анна Кошмал, Наталья Сумская, Игорь Бирча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Владимир Горянский, Анатолий Хостикоев и другие.

В прокат вышел комедийный боевик "Бесславные крепостные". Самурай случайно попадает в Украину, знакомится с молодым Шевченком. Решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа, за сюжетом.

"Я мог бы сделать, чтобы Шевченко убивал всех катаной и омывался кровью врагов. Рисовал бы ею картины. То есть это было бы более радикальное, эксплуатационное кино в стиле Роберта Родригеса. Но мы не пошли так далеко, - говорит режиссер Роман Перфильев. - На экране гиперболизированный образ, но не карикатурный. Мы хотели немного похулиганить, но не забывать, чтобы Шевченко воспринимался как человек. Поэтому любит, обладает чувством юмора, подвергается избиениям от людей пана. Это не Мачете, который непрерывно режет всех налево и направо".

Вдохновлялся лентой "Джанго освобожденный" Квентина Тарантино, творчеством Акиры Куросавы, фильмами о восточных боевых искусствах.

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