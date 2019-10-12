 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 972
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 630
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 4131
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 729
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 261
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1305
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2115
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2592
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1377
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
5
11
5
11
28
Не любят русскоязычных и едят асфальт: Антін Мухарский рассказал о чернобыльских мутантах
Не любят русскоязычных и едят асфальт: Антін Мухарский рассказал о чернобыльских мутантах
Американские звезды балета эмигрировали в Украину
Американские звезды балета эмигрировали в Украину
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
&quot;Устроилась на подработку, чтобы купить книги&quot; - в Черкассах начался книжный фестиваль
"Устроилась на подработку, чтобы купить книги" - в Черкассах начался книжный фестиваль
Гроб, кровь и жуткие крики - в Полтаве презентовали &quot;Дракулу&quot;
Гроб, кровь и жуткие крики - в Полтаве презентовали "Дракулу"
Видео
Все видео
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
В новом фильме "Джон Уик" главную роль сыграет женщина
В новом фильме "Джон Уик" главную роль сыграет женщина
Украинский фильм "Домой" попал в лонглист премии "Оскар"
Украинский фильм "Домой" попал в лонглист премии "Оскар"
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2700
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6615
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1386
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 октября 2019
Просмотров: 315
Ціна крові
"Перший, хто пробачає, – найсильніший; перший, хто забуває, – найщасливіший", – трапилася якось на очі фейсбучна мудрість. "Це може ...
суббота, 12 октября 2019 15:51

Не любят русскоязычных и едят асфальт: Антін Мухарский рассказал о чернобыльских мутантах
5

  Комментировать

Антин Мухарский (Орест Лютый) приехал в Черкассы презентовать свою новую книгу "Костяк из Чернобыля". Встречу провели в местной филармонии в рамка книжного фестиваля "Перекресток культур".

Антин Мухарский представил в Черкассах книгу "Костяк из Чернобыля"
Фото: Gazeta.ua
Антин Мухарский представил в Черкассах книгу "Костяк из Чернобыля"
Антин Мухарский представил в Черкассах книгу "Костяк из Чернобыля"
Антин Мухарский представил в Черкассах книгу "Костяк из Чернобыля"
Антин Мухарский представил в Черкассах книгу "Костяк из Чернобыля"

"Это страшно веселая фантастическая сказка предназначена для семейного чтения детьми и их родителями. Потому родители увидят ту суть, которую я хотел им донести. А дети увлекутся ярким сюжетом, потому что события развиваются быстро, все герои архетипические, легко узнаются. Хотел сделать их доступными, простыми, но философско-насыщенными. Однако взрослые должны быть готовы, что некоторые слова придется объяснять, например, что такое "политкорректность", - говорит Мухарский.

Писатель работал над книгой 3 года. В ней говорится о мальчике Мише. Его отец ушел на войну и пропал без вести. Но Миша верит, что он жив и больше всего мечтает снова встретится. Однажды старая гадалка дает ему волшебные очки, что приводят мальчика в Чернобыльскую зону. Там знакомится с Костяком Костей и его друзьями-мутантами: Серебряной Мухой, радиоактивным крокодилом Геной, сиамским кабаном Лесиком-Стасиком, хитрой Чупакаброй и инопланетянами, которые прилетели проводить эксперименты по переселению душ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса

"Костяк Кость - это моя попытка сделать некоего украинизированного героя, которому бы хотел насыщенной и долгой жизни. Его создавал по канонам классической литературы. Серебряная Муха - это баба Ганя. Она превращается в насекомое, чтобы убивать москалей, которые грабят ее дом. Затем их прикапывают на огороде, чтобы хорошо родил картофель. Крокодил Гена ест всех, кто слушает русскую попсу, потому что у 1970-е годы над ним издевались пионеры-юннаты под песни Аллы Пугачевой. В 1980-е он сбежал в реку Чернобыля, где проглотил радиоактивный плутоний и стал теплокровным. Кабан Лесик-Стасик блуждает по Украине и пожирает асфальт с дорог. Конец сказки счастливый. Миша таки встречает своего отца и открывает истину, что герои не умирают. Ибо все, кто пролил кровь за Украину, имеют возможность раз в 100 лет увидеть своих родных", - рассказывает Антин Мухарский.

После презентации к автору выстроилась большая очередь, чтобы приобрести книгу с автографом. К ней Мухарский добавляет "заговоренный от нечестии" браслет и магнит-сувенир, который "делает пищу в холодильнике вкуснее". Издание стоило 250 грн. Однако один экземпляр продали на аукционе за 1250 грн со стартовой ценой в 50 грн. Деньги пойдут в Украинский культурный фонд.

Более 500 человек посетили открытие третьего Черкасского книжного фестиваля "Перекресток культур". Мероприятие началось в 16:00 в помещении филармонии и продлится в течение 11, 12 и 13 октября.

Автор: Анна Орел
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не любят русскоязычных и едят асфальт: Антін Мухарский рассказал о чернобыльских мутантах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

Самое читаемое
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 13536
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 11341
Кому увеличат выплаты уже в октябре
Кому увеличат выплаты уже в октябре Просмотров: 9414
Зеленский: Молоко не пью, покупаю сыр по 58 грн за килограмм
Зеленский: Молоко не пью, покупаю сыр по 58 грн за килограмм 1 Просмотров: 9216
Женщину избили и изнасиловали во время свидания
Женщину избили и изнасиловали во время свидания Просмотров: 8821
Культура
Американские звезды балета эмигрировали в Украину
Американские звезды балета эмигрировали в Украину
11
 Просмотров: 3736
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
5
 1 Просмотров: 972
Звуки производственных цехов: появился саундтрек фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Звуки производственных цехов: появился саундтрек фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Просмотров: 180
"Устроилась на подработку, чтобы купить книги" - в Черкассах начался книжный фестиваль
"Устроилась на подработку, чтобы купить книги" - в Черкассах начался книжный фестиваль
11
 Просмотров: 441
Вдвое сократили список фильмов-претендентов на госфинансирование
Вдвое сократили список фильмов-претендентов на госфинансирование
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
3
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
СМИ откопали "чек" из пресс-марафона Зеленского
2
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Голосов: 1494
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua