Не любят русскоязычных и едят асфальт: Антін Мухарский рассказал о чернобыльских мутантах

Антин Мухарский (Орест Лютый) приехал в Черкассы презентовать свою новую книгу "Костяк из Чернобыля". Встречу провели в местной филармонии в рамка книжного фестиваля "Перекресток культур".

Фото: Gazeta.ua

"Это страшно веселая фантастическая сказка предназначена для семейного чтения детьми и их родителями. Потому родители увидят ту суть, которую я хотел им донести. А дети увлекутся ярким сюжетом, потому что события развиваются быстро, все герои архетипические, легко узнаются. Хотел сделать их доступными, простыми, но философско-насыщенными. Однако взрослые должны быть готовы, что некоторые слова придется объяснять, например, что такое "политкорректность", - говорит Мухарский.

Писатель работал над книгой 3 года. В ней говорится о мальчике Мише. Его отец ушел на войну и пропал без вести. Но Миша верит, что он жив и больше всего мечтает снова встретится. Однажды старая гадалка дает ему волшебные очки, что приводят мальчика в Чернобыльскую зону. Там знакомится с Костяком Костей и его друзьями-мутантами: Серебряной Мухой, радиоактивным крокодилом Геной, сиамским кабаном Лесиком-Стасиком, хитрой Чупакаброй и инопланетянами, которые прилетели проводить эксперименты по переселению душ.

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"Костяк Кость - это моя попытка сделать некоего украинизированного героя, которому бы хотел насыщенной и долгой жизни. Его создавал по канонам классической литературы. Серебряная Муха - это баба Ганя. Она превращается в насекомое, чтобы убивать москалей, которые грабят ее дом. Затем их прикапывают на огороде, чтобы хорошо родил картофель. Крокодил Гена ест всех, кто слушает русскую попсу, потому что у 1970-е годы над ним издевались пионеры-юннаты под песни Аллы Пугачевой. В 1980-е он сбежал в реку Чернобыля, где проглотил радиоактивный плутоний и стал теплокровным. Кабан Лесик-Стасик блуждает по Украине и пожирает асфальт с дорог. Конец сказки счастливый. Миша таки встречает своего отца и открывает истину, что герои не умирают. Ибо все, кто пролил кровь за Украину, имеют возможность раз в 100 лет увидеть своих родных", - рассказывает Антин Мухарский.

После презентации к автору выстроилась большая очередь, чтобы приобрести книгу с автографом. К ней Мухарский добавляет "заговоренный от нечестии" браслет и магнит-сувенир, который "делает пищу в холодильнике вкуснее". Издание стоило 250 грн. Однако один экземпляр продали на аукционе за 1250 грн со стартовой ценой в 50 грн. Деньги пойдут в Украинский культурный фонд.

Более 500 человек посетили открытие третьего Черкасского книжного фестиваля "Перекресток культур". Мероприятие началось в 16:00 в помещении филармонии и продлится в течение 11, 12 и 13 октября.