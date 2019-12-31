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вторник, 31 декабря 2019 15:35

Названы самые популярные фильмы и сериалы року

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Названы самые популярные фильмы и сериалы року
Комедия "Загадочное убийств" стала самым популярным фильмом в США. ФОТО: hollywoodreporter.com

Netflix опубликовал перечень самых популярных фильмов и сериалов 2019 года.

Составляли рейтинг с учетом всех пользователей, которые не менее 2-х минут смотрели фильм или сериал за первые 28 дней после его релиза, сообщает 112.ua.

Самым популярным фильмом в США стала комедия "Загадочное убийство" с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. За первые 3 дня картина набрала более 30 млн просмотров. В тройку самых популярных вошли фильмы "Шестеро вне закона" и "Ирландец".

Среди сериалов рейтинг популярности возглавили "Очень странные дела". На втором и третьем местах оказались "Ведьмак" и "Академия" Амбрелла" соответственно.

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В Британии самым популярным стал документальный сериал "Исчезновение Мэдлин Макканн", во Франции – "Бумажный дом" и "Ведьмак". В Германии на первом месте оказался фильм "Шесть вне закона", на втором – сериал "Ведьмак", на третьем – "Бумажный дом".

Самыми популярными в Японии стали "Голый режиссер", "Дом с террасой Токио 2019-2020" и "Шестеро вне закона".

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам Internet Movie Database (IMDb) опубликовала список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Первое место занял приключенческий фильм "Хищные птицы" китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби.

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