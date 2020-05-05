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вторник, 05 мая 2020 10:29

Названы лауреаты Пулитцеровской премии-2020. Фото: скриншот с видео

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Названы лауреаты Пулитцеровской премии-2020. Фото: скриншот с видео
В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии-2020. Фото: скриншот с видео

В США 4 мая объявили лауреатов Пулитцеровской премии-2020.

По сообщению на сайте премии, газета The New York Times получила награду за серию материалов о режиме Путина, среди них есть репортаж из Украины.

Издание получило награду в номинации "Международный репортаж" за 8 материалов о вероятном вмешательстве Российской Федерации в дела других стран. В серию, в частности, вошел репортаж об убийстве в 2016 году в Киеве украинского военного Ивана Мамчура по заказу ФСБ России.

Награды получили также статьи об отравлении бизнесмена Емилияна Гебрева в Болгарии, российские интересы в конфликтах в Ливии и Центральноафриканской Республике, о бомбардировке больниц и других гражданских объектов российской авиацией в Сирии.

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Лучшим журналистским расследованием назвали серию публикаций New York Times о таксистах города.

Премию "За служение обществу" получила газета Anchorage Daily News за совместные журналистские расследования с изданием ProPublica о работе полицейских на Аляске.

За лучшие материалы на внутриполитическую тематику награду вручили сотрудникам ProPublica за серию статей о проблемах на 7 флоте ВМС США, а также журналистам издания Seattle Times за материалы об ошибках при проектировании самолетов Boeing 737 MAX.

В номинации "Разъяснительный репортаж" лучшим стало издание The Washington Post с серией материалов об "ужасном влиянии экстремальных температур на планете", "Новостная фотография" – агентство Reuters за фотографии протестов в Гонконге в 2019 году.

В Украине в четвертый раз состоялась церемония вручения Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Из-за карантина она проходила в онлайн-формате.

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