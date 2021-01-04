22 декабря 2021 года должна выйти "Матрица 4". К культовым ролям Нео и Тринити вернутся Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс. Сценарий написали режиссер Лана Вачовски, писатели Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Фото: Warner Bros

Назвали самые ожидаемые фильмы 2021 года. Рейтинг обнародовало издание Variety. Уточняется, что большинство релизов перенесли с 2020-го из-за пандемии коронавируса.

Весной выйдут:

- "Поездка в Америку", продолжение комедии с Эдди Мерфи 1988-го;

- "Райя и последний дракон", мультфильм с новой диснеевской принцессой;

- "Множественные святые Ньюарка", приквел сериала "Клан Сопрано";

- "Морбиус", фильм о злодее из комиксов про Человека-паука, главную роль исполнил Джаред Лето;

- "Не время умирать", заключительная часть Бондианы;

- "Годзилла против Конга";

- "Тихое место 2";

- "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон;

- "Круэлла", лента Диснея о злодейке из "101 далматинца". Воплотит Эмма Стоун;

- "Форсаж 9".

Летом ожидаются:

- "Охотники за привидениями: Наследники";

- "На высоте", мюзикл о доминиканском районе в Нью-Йорке;

- "Миньоны: Грювитация";

- "Французский диспетчер" режиссера Уэса Андерсона;

- "Веном: Да будет Карнаж";

- "Космический джем 2";

- "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли;

- "Шан-ли и легенда десяти колец";

- "Кэндимэн";

- "Космический джем 2";

- "Круиз по джунглям";

- "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

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Премьеры осени:

- "Три тысячи лет ожидания", в главных ролях Идрис Эльба и Тильда Суинтон;

- "Дюна";

- "Последняя дуэль";

- "Миссия невыполнима-7";

- "Элвис", биографическая лента о Элвисе Пресли, воплотил Остин Батлер.

Зимой ожидаются:

- "Аллея кошмаров", психологический триллер Гильермо дель Торо, роли сыграли Брэдли Купер и Кейт Бланшетт;

- "Вестсайдская история", мюзикл от Стивена Спилберга, по сценарию Тони Кушнера, удостоенного Пулитцеровской премии;

- "Человек паук 3";

- "Матрица 4";

- "Макбет";

- "Сырая низина";

- "Аннет", англо-французская драма о комике, роли сыграли Адам Драйвер и Марион Котияр.