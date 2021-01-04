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понедельник, 04 января 2021 15:55

Назвали самые ожидаемые фильмы 2021 года

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Назвали самые ожидаемые фильмы 2021 года
22 декабря 2021 года должна выйти "Матрица 4". К культовым ролям Нео и Тринити вернутся Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс. Сценарий написали режиссер Лана Вачовски, писатели Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Фото: Warner Bros

Назвали самые ожидаемые фильмы 2021 года. Рейтинг обнародовало издание Variety. Уточняется, что большинство релизов перенесли с 2020-го из-за пандемии коронавируса.

Весной выйдут:
- "Поездка в Америку", продолжение комедии с Эдди Мерфи 1988-го;
- "Райя и последний дракон", мультфильм с новой диснеевской принцессой;
- "Множественные святые Ньюарка", приквел сериала "Клан Сопрано";
- "Морбиус", фильм о злодее из комиксов про Человека-паука, главную роль исполнил Джаред Лето;
- "Не время умирать", заключительная часть Бондианы;
- "Годзилла против Конга";
- "Тихое место 2";
- "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон;
- "Круэлла", лента Диснея о злодейке из "101 далматинца". Воплотит Эмма Стоун;
- "Форсаж 9".

Летом ожидаются:
- "Охотники за привидениями: Наследники";
- "На высоте", мюзикл о доминиканском районе в Нью-Йорке;
- "Миньоны: Грювитация";
- "Французский диспетчер" режиссера Уэса Андерсона;
- "Веном: Да будет Карнаж";
- "Космический джем 2";
- "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли;
- "Шан-ли и легенда десяти колец";
- "Кэндимэн";
- "Космический джем 2";
- "Круиз по джунглям";
- "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

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Премьеры осени:
- "Три тысячи лет ожидания", в главных ролях Идрис Эльба и Тильда Суинтон;
- "Дюна";
- "Последняя дуэль";
- "Миссия невыполнима-7";
- "Элвис", биографическая лента о Элвисе Пресли, воплотил Остин Батлер.

Зимой ожидаются:
- "Аллея кошмаров", психологический триллер Гильермо дель Торо, роли сыграли Брэдли Купер и Кейт Бланшетт;
- "Вестсайдская история", мюзикл от Стивена Спилберга, по сценарию Тони Кушнера, удостоенного Пулитцеровской премии;
- "Человек паук 3";
- "Матрица 4";
- "Макбет";
- "Сырая низина";
- "Аннет", англо-французская драма о комике, роли сыграли Адам Драйвер и Марион Котияр.

Сайт Box Office Mojo составил рейтинг самых кассовых фильмов 2020 года.

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