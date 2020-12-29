Назвали самые кассовые фильмы года

Сайт Box Office Mojo составил рейтинг самых кассовых фильмов 2020 года.
Возглавила список военная драма "Восемьсот", рассказывает про четырехдневную оборону состава Сихан в Шанхае 1937 года во время битвы за Шанхай.
"Восемьсот" – $461 миллион
"Плохие парни навсегда" – $426 миллионов
"Довод" – $362 миллиона
"Еж Соник" – $310 миллионов
"Дулиттл" – $246 миллионов
"Цзян Цзиян" – $240 миллионов
"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин" – $201 миллион
"Человек-невидимка" – $143 миллиона
"Вперед" – $141 миллион
"Зов предков" – $110 миллионов
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"Ход королевы" назвали самым популярным художественным мини-сериалом на стриминговой платформе Netflix.
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