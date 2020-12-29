Назвали самые кассовые фильмы года

Киноотрасль тяжело переживает пандемию. Производители решают вообще пока что не выпускать фильмы с большим бюджетом. Одним из исключений стал выход ленты американского режиссера Кристофера Нолана "Тенет". Фильм превысил $300 млн кассовых сборов по всему миру. Фото: Vogue UA

Сайт Box Office Mojo составил рейтинг самых кассовых фильмов 2020 года.

Возглавила список военная драма "Восемьсот", рассказывает про четырехдневную оборону состава Сихан в Шанхае 1937 года во время битвы за Шанхай.

"Восемьсот" – $461 миллион

"Плохие парни навсегда" – $426 миллионов

"Довод" – $362 миллиона

"Еж Соник" – $310 миллионов

"Дулиттл" – $246 миллионов

"Цзян Цзиян" – $240 миллионов

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин" – $201 миллион

"Человек-невидимка" – $143 миллиона

"Вперед" – $141 миллион

"Зов предков" – $110 миллионов

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