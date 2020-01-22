Назвали порядок выступлений участников нацотбора на Евровиденье-2020

22-го января состоялась жеребьевка, в результате которой определили порядок выступлений в 2 полуфиналах Национального отбора на Евровидение-2020.
В 1-м полуфинале 8 февраля будут петь:
1. Группа [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. Krut
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
Во 2-м полуфинале 15 февраля выступят:
1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
2. FO SHO
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинський
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI
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Финал, в ходе которого будут определять, кто именно поедет в Нидерланды на Евровидение в мае, состоится 22 февраля.
С 8 февраля в прямых эфирах телеканала общественного вещания UA: ПЕРВЫЙ и телеканала СТБ за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов. Третьим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" - Виталий Дроздов.
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