Назвали порядок выступлений участников нацотбора на Евровиденье-2020

22-го января состоялась жеребьевка, в результате которой определили порядок выступлений в 2 полуфиналах Национального отбора на Евровидение-2020.

В 1-м полуфинале 8 февраля будут петь:

1. Группа [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. Krut

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Автор: tabloid.pravda.com.ua Финал, в ходе которого будут определять, кто именно поедет в Нидерланды на Евровидение в мае, состоится 22 февраля

Во 2-м полуфинале 15 февраля выступят:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинський

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Автор: tabloid.pravda.com.ua Финал, в ходе которого будут определять, кто именно поедет в Нидерланды на Евровидение в мае, состоится 22 февраля

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Финал, в ходе которого будут определять, кто именно поедет в Нидерланды на Евровидение в мае, состоится 22 февраля.

С 8 февраля в прямых эфирах телеканала общественного вещания UA: ПЕРВЫЙ и телеканала СТБ за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов. Третьим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" - Виталий Дроздов.