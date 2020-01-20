Назвали имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020

Объявили полный список полуфиналистов Нацотбора Фото: corp.suspilne.media

С 8 февраля в прямых эфирах телеканала общественного вещания UA: ПЕРВЫЙ и телеканала СТБ за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов. Третьим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" - Виталий Дроздов.

Объявили полный список полуфиналистов Нацотбора, пишет Общественное.

[О] - украинская инди-поп группа, обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, приз в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20 музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, "Белые ночи", Atlas Weekend, Waves Vienna и другие.

KHAYAT - молодой украинский артист и автор песен. Выступает в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019, после участия в котором выпустил дебютный альбом KHMIL', ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

Assol - певица, которая в 5 лет смогла покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу "Голос страны".

CLOUDLESS - бойзбенд, получивший широкую известность в 2017 году благодаря хиту "Между мирами", ставший саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

GARNA - сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Алена - автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.

Katya Chilly - известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творчестве певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более тысячи - в Украине.

FO SHO - афроукраинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бетти, Мариам и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях. Их музыка - это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

David Axelrod - украинский певец, музыкант и композитор.

Александр Порядинский - певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу "Х-фактор".

TVORCHI - молодые музыканты из Тернополя, создающие музыку, которую слушает весь мир. Их хит Believe за считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

GIO - молодой музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос страны", также выступал с оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil - молодая украинская певица, автор и композитор, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Ее "#ОХРАНА_ОТМЕНА" стала хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживает лидерские позиции в iTunes.

Krut - певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, соединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях и шоу-кейсах.

Элина Иващенко - в музыке с 5 лет. Победительница вокальных шоу Украины - "Х-фактор" и "Голос. Дети", радиоведущая, преподаватель вокала, обладательница Гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018".

Go-A - группа, в своем творчестве соединившая украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники известных музыкальных фестивалей "Джаз Коктебель", "Страна грез", "Гогольфест". Много раз представляли украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure - коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, работающей в стиле Sad Dance, и американского рэпера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 украинские музыкальные СМИ назвали одним из лучших релизов года.

"В этом году есть важное нововведение конкурса. Оно ограничивает участие в Нацотборе артистам, у которых был хотя бы один концерт в РФ с 2014-го. Однако мы получили достаточное количество заявок от артистов различных жанров и музыкальных направлений - как известных широкой аудитории, так и от новичков, что для Национального отбора всегда приоритетно. Поборотьcя за право представлять страну хотят и исполнители, которые уже успели внести вклад в украинскую музыку и имеют необходимый опыт - Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil. Но я уверен, что не менее интересно будет наблюдать и за дебютом новичков. Ведь именно на Нацотборе зажигаются новые имена. Традиционно желаю всем полуфиналистам успеха в этой непростой, но интересной борьбе ", - прокомментировал музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Новый судья Национального отбора 2020 Виталий Дроздов в украинской музыкальной индустрии давно признан одним из лучших экспертов. Много лет Виталий удерживает на лидерской позиции радиостанцию ​​"Хит ФМ", является членом жюри музыкальных премий в Украине и участвует в важных для украинской музыки событиях.

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"Я очень ценю, что мне доверили стать частью профессионального жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезным для выбора именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию. Украина - одна из сильнейших музыкальных стран в Европе на сегодня. И для меня идеальный представитель Украины на Евровидении - это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современным представлением и аранжировкой. Среди всего музыкального материала, представленного полуфиналистамы отбора, я буду искать песню-"ракету", которая сможет запомниться зрителям с первого раза. Это специфика конкурса Евровидение, ведь именно такая песня имеет больше шансов на победу", - комментирует Виталий Дроздов.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определят порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.

Прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах UA: ПЕРВЫЙ и СТБ. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула. Члены жюри - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение состоится в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.