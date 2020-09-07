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вторник, 08 сентября 2020 00:45

Назвали лучшие украинские и зарубежные мультфильмы года

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Назвали лучшие украинские и зарубежные мультфильмы года
84 короткометражных мультфильма показали в конкурсной программе нынешнего Международного фестиваля анимации Linoleum. Объединены темой "Стать человеком". Фото: facebook.com

Международный фестиваль актуальной анимации и медиаискусства Linoleum 2020 назвал лауреатов в трех конкурсах: международном, украинском и коммерческой анимации. Церемония награждения состоялась онлайн.

Победителем нынешнего Linoleum стал французский анимационный фильм "Паршивая овца" режиссера Джеймса Моля. По сюжету, маленький человечек в странном шляпе отправляется в философскую и абсурдистскую путешествие в поисках счастья и смысла жизни.

"Главным призом в этом году мы решили наградить неконвенциональную ленту, которая воплощает суть фестиваля. "Паршивая овца" создана вдохновенным творцом, который умеет удивить своим подходом к анимации. Покоряет свежим стилем, остроумными диалогами и сюрреалистичными персонажами", - говорится в выводе жюри.

Также в международном конкурсе специальные упоминания получили три картины:

"Нидергария", реж. Капюсин Мюллер, Бельгия - за иллюстрацию того, насколько глубоким и искренним может быть пиксельное искусство.

"Суррогат", реж. Стас Сантимов, Украина - за силу атмосферы и мастерства, а также свежий взгляд на жанр хоррора, который удивит зрителя.

"Часть хвоста в пасти змеи, которая кусает собственный хвост", реж. Пабло М. Байарин, Эстония - за впечатляющую авторскую стилистику.

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Победитель украинского конкурса - фильм "Упакованные в пластик" Владимира Юдашкина. По сюжету, кукла Гарби (от англ. Garbage + Barbie. - Gazeta.ua) заблудилась в лесу. Пластиковые пакеты появляются из кустов как привидения, зубные щетки и бутылки растут как деревья.

Создатели ленты описывают ее как сатирический псевдохоррор о человеческом страхе мусора, который иногда граничит с суевериями.

"Несмотря на то, что "Упакованные в пластик" эксплуатирует популярную мысль, это выходит настолько профессионально, что создает тонкий и атмосферный мир, в котором зритель сразу оказывается. В этой работе присутствуют как юмор, так и отсылки к классике мирового кино", - говорит член жюри украинского конкурса Евгений Бойцов.

Отдельно жюри отметило картину Mr. Nox Дианы Денис за обращение к актуальной теме кибербуллинга.

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В конкурсе коммерческой анимации победителем стало французское музыкальное видео Jo Goes Hunting - Careful Алис Сай о сюрреалистичных существах, которые приводят свой мир к хаосу, когда начинают слишком много думать о собственной внешности.

"Повторение и звук предстают в ленте в смелой визуальной эстетике. Эта поразительно психоделичная работа использует дикие цвета, имеет неповторимый графический стиль и хорошую анимацию", - говорится в комментарии жюри.

Специальные упоминания в конкурсе коммерческой анимации получили три картины:

"Садовник и шмель", реж. Игнас Мейлунас, Литва - за удачное представление бренда в информативный и остроумный способ.

"Лицом к воде" реж. Дафна Авадиш, Израиль - за прекрасную эстетику.

"Ода", реж. Шади Адиб, Германия - за простоту, атмосферу и в то же время нетривиальность анимации.

Linoleum - крупнейший международный анимационный фестиваль в Украине. Проводится с 2014-го. Ежегодно предлагает посмотреть лучшую национальную и мировую анимацию, посетить специальную образовательную программу и принять участие в воркшопах представителей анимационной индустрии страны и мира. Главная цель мероприятия - продвижение независимой анимации в Украине.

Организатор фестиваля - анимационная студия Animagrad. Проходит при поддержке Украинского культурного фонда. В этом году длился 2-6 сентября в онлайн-формате. Тема - "Стать человеком".

Следующий Linoleum состоится в сентябре 2021-го.

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