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суббота, 21 июля 2018 21:45

Назвали 5 лучших украинских книг 2017 года

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Назвали 5 лучших украинских книг 2017 года
Что почитать: лучшие книги 2017 года. Фото: life.informator.news

Редакция онлайн-издания "Инфолайф" назвала пятерку лучших книг от украинских авторов, вышедших в 2017-м.

"Мы составили подборку из пяти книг украинских писателей, которые способны кардинально изменить ваше представление о литературе", - написали в материале.

В топ вошел роман "Опустошение" Любка Дереша. Журналисты назвали писателя "украинским Ирвином Уэлшем или Уильямом Барроузом" и отметили, что с каждым произведением он растет как автор.

Роман "Интернат" Сергея Жадана, по словам журналистов, вышел сверхчеловечным. Показывает, как учитель украинского языка в Дебальцево забирает своего племянника из приюта для сирот. Для этого ему надо пройти линию разграничения и избежать обстрелов.

Сборник эссе "Точка ноль" Артема Чеха рассказывает о войне с позиции солдата. Писатель более года служил в мотопехотном батальоне в Попасной Луганской области.

"Харьков 1938" Александра Ирванца переосмысливает украинскую историю и переписывает ее на оптимистический лад. По сюжету, в Круты вовремя подошли части войска УНР и разбили большевиское нашествие. Возникла Украинская народная республика с президентом Евгением Коновальцем во главе.

"Череп" Олега Шинкаренко научит распознавать манипулирования медиа сознанием зрителей. "Лучше о "русском мире" узнавать из литературы, нежели из реальной жизни", - пишут в материале.

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Кинокомпания Star Media планирует снять фильм "Я, Победа и Берлин" по мотивам книги Кузьмы Скрябина. Деньги на съемки ленты планируют собирать с помощью благотворительных взносов. Имена тех, кто кто пожертвует деньги на фильм, укажут в титрах.

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