Фильм по книге Кузьмы Скрябина профинансируют зрители

По книге Кузьмы Скрябина снимут фильм. Фото: royallib.com

Кинокомпания Star Media планирует снять фильм "Я, Победа и Берлин" по мотивам книги Кузьмы Скрябина.

Деньги на съемки ленты планируют собирать с помощью благотворительных взносов. Имена тех, кто кто пожертвует деньги на фильм, укажут в титрах.

"Мы будем собирать средства на этот фильм через краудфандинг. Если не хватит - дофинансируем силами Star Media и копродюсеров. Фильм снимем в любом случае", - рассказал генеральный продюсер кинокомпании Влад Ряшин на Одесском кинофестивале.

Режиссером фильма "Я, Победа и Берлин" станет Александр Кириенко. Над сценарием работает Анатолий Крым. На участие в проекте также согласился ведущий Сергей Притула.

"Главного героя будут звать Кузьма, и он, скорее всего, будет кудрявым, но это будет собирательный образ современного молодого человека, а не портрет Андрея Кузьменко", - рассказал режиссер ленты.

Съемки проведут в августе-сентябре следующего года во Львове и Берлине. Саундтреком к фильму станут музыкальные произведения Кузьмы Скрябина разных времен в современной обработке.

Фильм "Я, Победа и Берлин" планируют выпустить в прокат в 2020 году.

Прибыль от показов перечислят в Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина, который помогает детским домам и больницам.

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Книгу "Я, Победа и Берлин" напечатало издательство "Фолио" в 2006 году. Это литературный дебют фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина). События разворачиваются вокруг старого и потрепанного автомобиля марки "Победа", на котором простой парень Андрей со своим другом Бардом путешествуют в столицу Германии, попадая в различные приключения. В основе повести - приключения из жизни Андрея Кузьменко.



Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.