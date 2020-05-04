Научпоп, мемуары и классика: что читают украинские писатели на карантине

Детские рассказы, мемуары, научная литература, классика - все, на что не хватало времени.

Украинские писатели рассказали, что они читают на карантине, передает издание Kyiv.Daily.

Марина Гримич

Марина Гримич. Авторка романов "Клавка", "Ажнабия на красной машине", "Падре Балтазар по прозвищу Тойво".

Прочитала роман ливанского писателя Жаббура Дуейгы "Напечатано в Бейруте" и Усама аль-Эйса "Безумцы из Вифлеема".

"Действие "Напечатано в Бейруте" происходит в Бейрутской частной типографии, которому более ста лет. И хотя сейчас здесь самое печатное оборудование, в ее закоулках еще живут старые арабские шрифты, и где-то там бродят старые печатники, которые умеют набирать вручную и печатать книги на старых неподъемных машинах, похожих на военные корабли, на которые надо было подниматься по металлической лестнице. Ночами в типографии, расположенной в подвальном этаже старого дома, принадлежащего старой бейрутской семье, бродит молодая красавица - жена владельца Персефона, которая любит читать несколько книг одновременно и они, раскрыты и перевернутыми вверх обложками, лежащие в ее доме повсюду - на столах и подушках. А молодой писатель, работающий в типографии корректором, прежде чем зайти на работу, срывает маленькую веточку с пахучего куста, растирает ее между пальцами, или же погружает в него руку, и, как гребенкой, выцарапывает из него горсть лавандовых цветков, которые кладет в карман.

"Безумцы из Вифлеема". Палестинский писатель дает понять, что речь пойдет о сумасшедшием доме под названием Дегейша, расположенным в одном из монастырей на кусочку Святой Земли. Усама аль-Эйса хочет донести вполне серьезные вещи. Рассказывает о жизни в палестинских лагерях, в одном из которых он вырос. И мы даже не сразу замечаем, когда автор переходит от легендарного Дагеша к реальному, к исторической личности - доктора Дагеша (Салим Мусса Ачи), основателя духовного вероучения, провозглашенного им в Бейруте в 1942 году. Предполагалось, что дагешизм станет новой, универсальной религией, которая объединит в одну концепцию все религии мира. И заложено в ней и кармические причинно-следственные связи, и идея реинкарнации, и идея бессмертия духа. И вот мы блуждаем страницами книги, пытаясь выяснить для себя о чем идет речь - то ли о сумасшедшем, похожего на пророка, то ли о пророке, который выдает себя за сумасшедшего".

Василий Махно. Автор романа "Вечный календарь", сборники рассказов "Дом в Бейтинг Голловей", сборника эссе "Окрестности и пограничья".

Читает романы Исаака Башевиса Зингера "Тени над Хадсон", Нормана Мани "Возвращение хулигана" и биографию Райнера-Марии Рильке.

"Роман Зингера наименее известный среди разнообразной его творчества. Он о Нью-Йорке. "Возвращение хулигана" Мани с чисто практической целью. Когда-то я выступил инициатором перевода этого произведения на украинский. Процесс перевода продолжается, должен написать предисловие - так вот, готовлюсь. По Рильке, то в апреле планировалась поездка в Прагу и нужно было знать пражские места поэта для одного проекта".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборник рассказов Забужко издали в США

Виктория Амелина

Виктория Амелина. Авторка романов "Синдром ноября, или Homo Compatiens" и "Дом для Дома".

"Время звезды" Кларис Лиспектор, Сергей Жадан "Хлебное перемирие", Марьяна Гапоненко "Кто такая Марта?"

"Когда страны начали одна за другой закрывать границы, была на полпути в Рио-де-Жанейро, где жила и писала одна из важнейших для меня писательниц - Кларис Лиспектор. К ее городу я так и не доехала, но взялась перечитывать ее книги. Это культовая самобытная авторка, которая происходит с нашего Подолья. На украинском можно найти новеллы и короткий и гениальный "Время звезды" - последнее произведение Лиспектор. Написанный перед смертью и о смерти, но настоящей жизни в нем больше, чем в любом приключенческом романе. Так и в нашем карантине, по-моему, может ути больше жизни, чем в путешествии.

Порадовала пьеса "Хлебное перемирие". Это тонко сконструирована вещь о войне и памяте, о серьезном, но читая - я все время улыбалась. Очень соскучилась по нашему Донбасу эта пьеса подарила мне радость - от узнавания, от гениальной точности голосов. Там нет дороги, наоборот - есть отказ от нее и неожиданное ощущение дома.

"Кто такая Марта?" Марьяны Гапоненко в замечательном переводе с немецкого Нелли Ваховской. Главный герой в романе пользуется правом, которое нам сегодня не доступно - вести себя со своей жизнью и смертью, как ему заблагорассудится. Вплоть завидуешь ему, хоть он и умирает: во время пандемии не можем свободно выбирать показаться болезни, потому что этим подвергли бы опасности других".

Петро Яценко. Автор романов "Нечуй. Немов. Небач", "Магнетизм".

Только что закончил читать "Нонсенс: понять и победить" Джейми Голмз.

"В прошлом году купил эту книгу и никак не мог до нее добраться, вплоть карантин помог. Вряд ли ее можно назвать забавной (хотя некоторые интересные исторические моменты в ней присутствуют), но добрым, наверное, можно. Речь идет о способности человека принимать правильные решения во давлением, отсутствием информации и в непрогнозируемом внешней среде. Смешно то, что все это мы сейчас имеем. Вы не найдете в книге Холмса готовых рецептов или упражнений по подготовке к разнообразным нонсенсов. Да и сам я не уверен, такие упражнения возможны. Скорее, это сборник с описаниями различных н учно исследований и даже кусочком биографии Чехова, но во времена неуверенности лучше не бегать, а притаиться и читать. Это, по моему мнению, самая правильная тактика, пока у нас нет определенной стратегии".

Гаська Шиян

Гаська Шиян. Автор "Hunt, doctor, hunt" и "За спиной".

Прочитала "Бесконечную историю" Михаэля Энде.

"Багатый и очень лингвистически изысканный текст! Планирую перечитать"Крошку Цахеса" Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Я его читала малой года два назад и была поражена, что она так хорошо воспринимает это многослойное и кудрявое произведение. Тут она сама о нем помнить и помня ни названия, ни автора долго и подробно пересказывала. Меня очень порадовало подтверждение, что не зря выбирала ей с детства непростые книги, ориентируясь на слова более чем на рисунки.

Для себя приготовила несколько толстых книг, имея романтическое представление, что сейчас их проглочув ленивой нирване, но что-то постоянно отвлекает. Это "Амадока" Софии Андрухович и "Книги Якова" Ольги Токарчук.

Артем Чапай

Артем Чапай. Автор "Папа в декрете", "The Ukraine", "Странные люди".

"Перечитываю с детьми в течение дня Гарри Поттера, все семь томов по второму кругу, а также всю Астрид Линдгрен, которая есть в доме. Честно говоря, это просто любимые книги детей. Мы шутим, что Гарри Поттер - это "детям о смерти ", такой черный юмор. Читать самому для себя сейчас практически некогда, потому, что дети круглосуточно дома без садов и школы".

Андрей Любка. Автор романов "Карбид", "Твой взгляд, Чио-Чио-сан", "В поисках варваров".

Дочитал "Уллис" Джеймса Джойса.

"Если бы не карантин, то купленный два года назад "Улисс" и в дальнейшем бы пылился на полке, ожидая своей очереди. Я со страхом смотрел на эту книгу, все время считая, что для нее нужна какая-то особая возможность, оказия для полного погружения в текст. Режим самоизоляции стал удобным временем, чтобы прочитать почти 750 страниц романа. Всего на чтение я потратил две недели. Но оно не было легким, хотя однажды удалось за день прочитать почти сотню страниц. Я откладывал все дела и начинал читать с самого утра еще до завтрака, добросовестно выделял несколько часов н после обеда, а ночью засыпал вместе с этой книгой (она способствует глубокому сну). Иногда складывалось впечатление, что это действительно "Улисс" читает меня, а не наоборот".

Тамара Горіха Зерня. Авторка романа "Доця".

Прочитала "Юпак" Сергея Сайгона,"Моя бабушка спала с Саган" Милы Иванцовой.

"Ни на что не похожая книга. Сначала смеешься и сердишься на себя за то, что ее открыла - так хорошая чистенькая мамина дочь вдруг начинает встречаться с дворовым хулиганом, который - матерится. А потом не можешь оторваться. И второй любимой для меня книгой стала повесть Милы Иванцовой "Моя бабушка спала с Саган". Хотя, по нынешним временам, более рационально было бы перечитать двухтомник лекарственных растений и справочник по съедобных грибах".

Макс Кидрук. Автор романов "Не оглядывайся и молчи", "Где нет бога", "Пока свет не погаснет навсегда".

Прочитал Несса Кэрри "Мусорная ДНК. Путешествие в темную материю генома", Айдан Бен-Барак "Почему мы до сих пор живы? Путеводитель иммунной системой"

"Только сейчас решил наконец закрыть гештальты по некоторым книгах, которые ранее откладывал. Карантин дал возможность перечитать толстунов вроде "Бури мечей" Мартина или "Востока Эндимион" Симмонса, к которым раньше не добирался за нехватки времени. Это одни из самых больших книг в моей библиотеке. Не знаю, насколько они в состоянии поднять настроение, и все же.

Кроме того, много читаю научпопа для фактажа нового проекту - цикла книг "Новые Темные Века". С последнего - это Несса Кэрри "Мусорная ДНК. Путешествие в темную материю генома", Айдана Бен-Барак "Почему мы до сих пор живы? Путеводитель иммунной системой" и учебное пособие "Природа Марса".

Банди Шолтес

Банды Шолтес. Автор романов "T-shirtология: общая теория футболки", "Остров Sziget, или Труселя Iggy Попа", "Фрики Европы или экспедиция за вином" и "Неблагодарный свинья, или Меня нет дома".

Во время карантина прочитал "Long Way Round" Юэн Мак-Грегора, "Surfacing" Маргарет Этвуд, "Всемирная история высокомерие, спесь и снобизм" Ари Турунен, "Доктрина шока" Наоми Кляйн и другие.

"В основном читаю нон-фикшн, мемуары и книги, написанные на основе реальных событий, путешествий, исследований. Художественную литературу тоже читаю, конечно, но среди нее значительный процент таких, что бросил, не дочитав и до середины. Когда в книге появляется фальшь, притянуты за уши события или персонажи, штампы, избитые приемы и невнимательное отношение к тексту, перестаешь верить и доверять автору. Он должен относиться с уважением к читателю и не забывать о его интересах".

5 самых интересных книг о космосе порекомендовал писатель Макс Кидрук. О 4 научно-популярных работах и одном художественном произведении, пространство которых вышло далеко за пределы нашей планеты, рассказал в видеоблоге "Книжная вечеринка" на странице Украинского института книги в Facebook.