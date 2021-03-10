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среда, 10 марта 2021 10:05

"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко

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&quot;Научим плясать под дудочку&quot; - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
На Евровидение от Беларуси будет петь группа "Галасы ЗМеста". Фото: eurovision.tv

Беларусь на Евровидении 2021 года без отбора представит группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя".

Решение о новых конкурсантах 9 марта обнародовала Белтелерадиокомпания. Однако после публикации песни на ресурсах конкурса, она установила рекорд по количеству дизлайков. Ролик посмотрели почти 200 тыс. раз. При этом поставили 1,7 тыс. лайков и 16 тыс. дизлайков по состоянию на 10 марта 10:00 по Киеву.

"Галасы ЗМеста" - это молодой проект кавээнщиков из Барановичей. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенческие годы он выступал за команду КВН "Эскадрон гусар", затем вернулся домой, в Барановичи. Здесь продолжил развивать кавээновское движение, создал команду "КЛюЖ" - Клуб любителей жизни, с которой выступал в Беларуси и за пределами страны. Новый проект Дмитрия "Галасы ЗМеста" появился осенью 2020 года как ответ на августовские события. Музыканты поддерживают действующую власть в Беларуси и не скрывают свою гражданскую позицию.

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"Решили показать свое отношение к технологиям цветных революций. Когда под соусом "политической борьбы" пытаются разрушить страну, которую мы любим, и в которой живем. Мы не можем оставаться равнодушными", - говорится в YouTube-канале группы.

Беларусь могут отстранить от участия в песенном конкурсе Евровидение-2021. Такую идею предложила депутат Европарламента Карин Карлсбро. Она назвала недопустимым сотрудничество с государственной Белтелерадиокомпанией, в которой продолжается преследование сотрудников.

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