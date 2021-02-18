Беларусь хотят отстранить от участия в Евровидении-2021

Режим Лукашенко продолжает преследовать сторонников оппозиции. Фото: nn.by

Беларусь могут отстранить от участия в песенном конкурсе Евровидение-2021.

Такую идею предложила депутат Европарламента Карин Карлсбро в Facebook.

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"Сегодня выступила в Европарламенте с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский Союз радио и телевидения с требованием отстранить Беларусь от участия в весеннем конкурсе песен Евровидение в Нидерландах", - написала она.

Она назвала недопустимым сотрудничество с государственной Белтелерадиокомпании, в которой продолжается преследование сотрудников.

В Беларуси осудили 2 журналисток польского телеканала "Белсат" Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову под псевдонимом Андреева.