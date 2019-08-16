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суббота, 17 августа 2019 03:28

"Натверкай город": прикарпатская певица сняла пародию на клип Jerry Heil

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&quot;Натверкай город&quot;: прикарпатская певица сняла пародию на клип Jerry Heil
Фото: из открытых источников

В сети набирает популярность клип коломиянки Бабы Доцькы, которая перепела Jerry Heil и сняла видео на скандальную песню #Натверкай.

Пародия Бабы Доцькы называется "Город". Она в саркастической форме рассказывает о болезненной для всех дачников тему, об этом сообщает Галка.

"Ся співанка для всіх тих, хто знає єк то тєжко мати город. Бережіт здоровлі і най ваш урожай буде файнішим єк мій", - подписала клип авторка.

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Певица рассказывает в песне о том, как утром берет сапу и идет работать на огороде. Говорят зима покажет, кто спал, кто сапал, пока солнце ляжет, кто бил жуки под веселые звуки.

"Та най би його шляк трафив з тими городами і з цими городами і з цими бурєнами. А воно мені треба? Ади болото попід нігті, пєти ми попукали, на холєри мені сих городів? Чи я не годна си всьо купити на базарю? Гроші маю, всьо маю. Клепки курва не маю би сі збути тих городів", - говорит певица.

Прикарпатская юмористка Баба Доцька сняла очередной клип. В работе говорится о большом мусорнике, расположенном в окрестностях Коломыи на Ивано-Франковщине.

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