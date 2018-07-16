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понедельник, 16 июля 2018 15:36

Нашли утерянный сценарий Стэнли Кубрика

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Нашли утерянный сценарий Стэнли Кубрика
Стэнли Кубрик написал сценарий фильма "Жгучая тайна". Фото: The Guardian

В Бангорском университете в Уэльсе нашли затерянный сценарий фильма Стэнли Кубрика "Жгучая тайна", адаптация одноименной новеллы Стефана Цвейга. Текст, написанный в 1956 году, обнаружил профессор кинематографии Нейтан Абрамс.

Кубрик работал над сценарием экранизации совместно с Колдером Виллингемом. Текст практически полностью завершен.

"Я не поверил своим глазам. Невероятно. Считалось, что он давно утерян. Поклонники Кубрика знают, что он хотел экранизировать новеллу, но никто не подозревал, что есть готовый сценарий", - рассказал Абрамс изданию The Guardian.

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На тексте Кубрика, датированном 24 октября 1956-го, стоит печать сценарного отдела MGM. Студия отказалась от проекта, когда выяснилось, что Кубрик уже работает над "Тропами славы". Работа над двумя фильмами нарушала условия контракта. По другой версии, продюсер Кубрика Джеймс Б. Харрис не считал новеллу подходящей для фильма.

Новелла Цвейга рассказывает о двенадцатилетнем мальчике, который не дает матери встречаться с искателем любовных приключений и сохраняет ее тайну, спасая от гнева отца. Кубрик перенес место действия в США и внес еще несколько небольших изменений, включая имя мальчика - тот стал Эдди вместо Эдгара.

Профессор Абрамс считает, что история супружеской неверности считалась слишком рискованной в 1950-е. В 1988 году новеллу экранизировал бывший ассистент Кубрика Эндрю Биркин, а главную роль в ленте сыграла Фэй Данауэй.

Шотландский актер Юэн Макгрегор снимется в сиквеле культового фильма ужасов "Сияние" Стэнли Кубрика по одноименной книге Стивена Кинга.

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