"Нас не сломать и даже не убить": рок-группа записала гимн украинским воинам

Группа Kozak System представил новую патриотическую песню. Фото: Взгляд

Украинский рок-коллектив Kozak System посвятили трек бойцам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Написать песню о тех, кто воюет в горных бригадах, возникла у командира взвода Глеба Бабича.

"За один день я записал демо песни и вдруг выяснилось, что один из моих собратьев учился в одном классе с Сашко Положинский, лидером группы" Тартак ". Мы обратиться к нему, а Саша сразу же ответил:" Эту песню имеют записать именно Kozak System, она совершенно в их стиле! ". Однажды я передал демо песни им, они сразу же со мной связались, а на утро следующего дня я уже был в Киеве на студии. За один день мы закончили запись песни", - говорит Глеб Бабич.

Для съемок видео Kozak System приехали в зону АТО, на позиции "Эдельвейс", на несколько дней.

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KOZAK SYSTEM - украинская рок-группа, постоянно представляет Современную Украину на европейских и мировых музыкальных фестивалях. Основан в 2012 году в Киеве из музыкантов, вышедших из состава группы "Гайдамаки". Коллектив славится своими патриотическими песнями. Кроме символа евромайдан "Брат за брата", "Возвращайся живым" с сестрами Тельнюк, "Реквиема" на слова Дмитрия Лазуткина, фронтмен группы Иван Лене участвовал в записи Марша Новой Армии "родились мы" вместе с Олегом Скрипкой, Тарасом Чубаем, Фаготом, Сашко Положинский и другими украинскими музыкантами.