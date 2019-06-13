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четверг, 13 июня 2019 14:46

Начались съемки драмы "Другой Франко"
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В Киеве начались съемки исторической биографической драмы "Другой Франко". В сюжете речь пойдет о младшем сыне писателя Ивана Франко.

Фото: detector.media

Петр Франко - писатель, переводчик, основатель "Пласта", который начал авиацию в Галицкой армии. Также известен бурной жизнью и таинственной смертью, сообщает detector.media.

Режиссером фильма является Игорь Висневский. Для него это дебютная работа.

Авторы фильма рассказывают, что во время написания сценария много общались с людьми, которые знают историю семьи.

Сцена, которая снималась первой, датированная 21 июня 1941 года, когда в Петра Франко был день рождения и когда нацисты начали бомбить Украину. Уже через неделю Петр погиб, но точно никто не знает, как. Есть версия о том, что он сел в самолет, и ... его уже никто не видел.

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"Наибольшую помощь нам оказали внуки Петра Франко - это ветвь Галущаков. Кроме того, есть семья Тихолоз, которые занимаются домом Франко во Львове - это большой современный музей. Они также нам много рассказывали о Петре", - рассказывает режиссер фильма.

90-минутный фильм "Другой Франко" снимается по заказу Министерства культуры Украины. На создателей положено еще одну ответственность - реабилитировать жанр исторического фильма.

Сериал "Чернобыль" может получить продолжение.

Шестую серию могут снять на территории Зоны отчуждения. Они должны быть документальной.

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