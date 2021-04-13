Черная воскресенье: люди думали, что наступил конец света

Пылевая буря "Черного воскресенья" надвигается на город Спирмен в Техасе / Wikipedia

14 апреля 1935-го во время так называемого Черного воскресенья югом США пронеслась одна из самых разрушительных пылевых бурь 1930-х. Сильный ветер поднял тучи из черного песка и пыли. Стало так темно, что некоторые очевидцы считали, что наступил конец света. По оценкам, в прериях ветер поднял 300 млн тонн верхнего слоя почвы.

"Люди - узники в собственном доме. Нащупывают в темноте порог. Машины останавливаются, потому что ни один в мире свет не может пробиться сквозь эту круговерть темноты... Мы живем в пыли, едим ее, спим с ней, наблюдаем, как лишает нас имущества и надежды", - описывало увиденное издание The New Republic.

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В середине 1930-х пыльные бури часто случались на юге США. К началу 1930-х травянистые равнины региона были перепаханные фермерами и вытоптанные скотом. В результате возникла эрозия почв. Вместе с 8-летней засухой, началась в 1931 году, они вызвали ужасную ситуацию для фермеров и владельцев ранчо. Посевы исчезали, а от пылевых бурь люди и животные болели. Многие жители покинули регион в поисках работы в других штатах.

К середине 1930-х администрация президента Франклина Рузвельта представила программы решения агрокризиса. Среди инициатив было создание "Службы охраны почв" при министерстве сельского хозяйства. Оно способствовало совершенствованию методов ведения фермерства и землепользования. Фермерам заплатили за использование этих безопасных методов. Для многих фермеров это федеральная помощь была в то время единственным источником дохода.

Эпоха пылевых бурь наконец подошла к концу, когда в 1939-м пошли дожди и закончилась засуха. Хотя засухи в дальнейшем оставались неотъемлемой частью жизни в регионе, улучшенные методы ведения сельского хозяйства значительно снизили проблему эрозии почв и предотвратили ее повторения.