Началась предпродажа календаря с голым Издрыком

10 років мріяв про фотосесію ню письменник Юрій Іздрик. Про це розповів під час презентації поетичного фотоальбому Naked One. Фото: Facebook

Писатель Юрий Издрик снялся в стиле ню для календаря на 2021 год. До 15 декабря длится предзаказ.

"Праздник приближается, а с ним - и следующий, 2021 год с крайне туманными перспективами, - пишет Юрий Издрик в Facebook. - Для лучшей ориентации в хронотопном тумане дорогая Настя Теликова замутила календарь с откровенными фотками. Есть в двух вариантах: 0+ и 18+".

Сделать заказ можно в гугл-форме.

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"Дотянул до такого возраста, когда уже не избежать вопроса типа "дядя, а шо ж в 58 лет трусы снимаешь? На этот вопрос у меня есть несколько ответов", - говорит Издрик на фестивале Meridian Czernowitz в сентябре. - Во-первых, потому что это красиво. Хоть бы каким смешным казалось, когда это говорит человек моего возраста. Я доволен своим телом и убежден, что могу так же смело демонстрировать, как и свои стихи и музыкальные упражнения.

Также это мой ответ на карантин и весь маразм, с ним связанный. В частности, хождение людей в масках. Еще год назад казалось бы невозможным, а сейчас стало общественной нормой. Но мы должны смотреть на чужое лицо, считывать его. Наш социальный строй связан с обменом эмоциями. И когда не видим лиц, лишены важной для нашего мозга информации. Поэтому, если будем продолжать ходить в масках, архаизация общества зайдет еще дальше. Настолько, что будем ходить снова в парандже, а идентифицировать будем друг друга по гениталиям".

Юрий Издрик сыграл главную роль в фильме Ирины Цилык "Я и Феликс" о 1990-х. Сыграл бывшего контрразведчика и солдата ГРУ Феликса. Это экранизация неопубликованного романа Артема Чеха "Кто ты такой?" Выйдет весной 2021-го в черновицком издательстве Meridian Czernowitz.