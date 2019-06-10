На Земле живут тысячи пришельцев: что смотреть в кино с 13 июня?

Перезапуск популярной серии фильмов 1990-х "Люди в черном". comicbook.com

Охотники за пришельцами, возвращение легендарного режиссера и семейная драма о собаке ожидают зрителей в кинотеатрах с 13 июня. Предлагаем ознакомиться с самыми яркими новинками недели.

"Люди в черном: Интернешнл", реж. Ф. Гэри Грей. Великобритания, США.

На Земле живут тысячи пришельцев. Корпорация "Люди в черном" создана для сотрудничества людей с представителями инопланетных цивилизаций. Агенты имеют новейшее оружие и оборудование. Например, "нейрализатор" - инструмент для стирания памяти. Перезапуск серии фантастических комедийных фильмов 1990-х о Нью-Йоркской корпорации на этот раз не ограничился американским городом. Компания "Люди в черном" вышла на международный уровень. На фоне постоянных командировок агентам придется бороться не только с пришельцами, а и со шпионом в коллективе.

Роли исполнили Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Ребекка Фергюсон, Эмма Томпсон и Лиам Нисон.

"Домино", реж. Брайан Де Пальма. Дания, Франция.

Полицейский пытается поквитаться за смерть напарника. Понимает, что и убийцы есть за что мстить. Много лет назад отца преступника несправедливо наказали.

"Домино" - первый фильм американца Брайана Де Пальмы с 2012-го. Режиссер известен картинами "Лицо со шрамом", "Путь Карлито" и "Кэрри". В главных ролях Николай Костер-Вальдау, Кэрис ван Хаутен и Гай Пирс.

"Путешествие хорошего пса", реж. Гейл Манкусо. Китай, Индия, США.

Продолжение фильма 2017 года о псе, проживающего несколько жизней. На этот раз он переродился в теле щенка бигля Молли, чтобы порадовать девочку-подростка СиДжей. Школьнице пришлось переехать с фермы в большой незнакомый город. Только пес приносит радость.

Главные роли исполнили Деннис Куэйд и Кэтрин Прескотт. Пса озвучил комедиант Джош Гад.

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Голливудский актер Крис Хемсворт заявил, что планирует отдохнуть от кино. По словам актера, он хочет побыть с семьей и вернуться в индустрию с новыми силами. Июньская премьера "Люди в черном: Интернешнл" не будет последним фильмом с Хемсвортом, что выйдет в этом году. Боевик "Дакка" и комедия "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка" также запланированы на 2019-й.