На украинское до сих пор смотрим советскими глазами - художница Лада Наконечная

В Национальном художественном музее Украины открылась выставка Лады Наконечной "Дисциплинированное видение". В трех залах показывают работы из фондов музея, а также графику, инсталляции художницы, созданные в 2015-2021 годах. Это первый большой персональный проект художницы, подготовленный специально для НАМУ. Лада Наконечная рассказала о концепции и представленных работах.

Автор: Мария Беляева Художница Лада Наконечная на выставке "Дисциплинированное видение" в Национальном художественном музее в столице исследовала пейзажи соцреализма

Что означает название проекта "Дисциплинированное видение"?

Так я называю зрительское видение истории, сформированное через искусство. В этом проекте исследую метод соцреализма. На самом деле любое искусство трудно отделить от идеологии. Например, авангард был связан с изменениями в обществе. Художники верили в силу человека, возможность сконструировать совершенно новое общество. В современных практиках художники могут последовать авангард, отвергая его политизацию и принимая только визуальность. Задаю вопрос, можно ли разорвать связи искусства и идеологии, ее определенного способа конструирования образа.

Почему вы выбрали главным героем своей выставки пейзаж?

Пейзаж современными искусствоведами считается наименее идеологическим. Это как идиллический взгляд на природу, который показывает универсальную Украину. Считается, когда в советское время художники писали пейзажи, они были искренни, творили от души, поэтому эти работы останутся в веках. Мне кажется, это ловушка.

Пейзаж в соцреализме взял за основу дореволюционный пейзаж. И выстраивал определенную историю искусства, общества. Выбрали одну историю и сделали истиной. Она кажется единственной, логичной, правильной. Если пытаешься поставить нейтральность пейзажей под вопрос, это может даже вызвать агрессию. В Европе нет такого периода, в который люди верили, что это развитие искусства является единственным правильным. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин

Автор: Мария Беляева На выставке "Дисциплинированное видение" Лады Наконечной в Национальном художественном музее в столице представлены соцреалистические пейзажи 1930-50-х годов из фондов музея



В чем специфика пейзажа в соцреализме?

Художники объединяются с новой политикой и выстраивают новый тип искусства. Художник был выразителем индустриализации. Принимал непосредственное участие в формировании образа современности. Был партийным и должен был представлять в своих произведениях типичный, общий взгляд общества. Формировал уверенность, что то, что мы видим через образы искусства, является истинным. Эстетика соцреализма - это счастливое будущее, но в настоящем времени. Будто оно уже наступило. Подтягивание реальности к лучшему. До сих пор считается, что так правильно. Но это не работает. Такое искусство ограничивает зрителя. Потому что провоцирует, не дает простора для воображения, демонстрирует единые правильные образы. Был разрыв в левом искусстве. Начинается с дискуссии о модернизме Брехта и Лукача в начале ХХ века. Марксист Георг Лукач критиковал модернизм, считал, что в нем не хватает историчности, конкретики. Так выделился соцреализм, в котором зритель становится заложником образа и понимает, что изображено.

Пейзаж через образ устанавливает определенный тип видения. Мы не можем выбросить идеологию, а оставить изображение, они связаны. В соцреализме пейзаж создает как бы типичный украинский пейзаж, диктует, каким он должен быть, что такое украинство. Это идеалистические пейзажи с полями, счастливыми людьми. Считаю, сегодня то, как мы воспринимаем украинском, до сих пор сопряжено с советским видением. Немало схем и структур изображения, которые были созданы в то время, перешли к нам по наследству. Работы каких художников представлены? Как их выбирали?

На выставке показываю пейзажи из архивов Национального художественного музея. В основном 1930-50-х годов, которые демонстрируют становления социалистического метода. Часто пейзаж был индустриальный. Специально выбрала работы, на которых этого нет. Здесь только домики, поля, виднеется колхоз. Это провокация, совмещаю пейзажи необъективно, но так, что они могут восприниматься как объективности. Я не искусствовед, а художница, поэтому могу себе это позволить. В экспозиции есть работы Григория Светлицкого, Сергея Шишко, Фотия Красицкого. Знаковая картина - "Дорога в колхоз" Николая Бурачека 1937 года, что показывалась на выставке "Живописная Украина". Еще до революции художник был пейзажистом. У него происходит перелом, впервые пишет человек. На этой работе придает характерные советские элементы - на дороге посреди полей поставлена ​​арка с портретом Сталина, через которую проходят крестьяне. Эту работу взяла за основу для своей серии "Перспективные сокращения". Выстраиваю экспозицию с пейзажей традиции соцреализма. В советское время критики общества не могло быть, потому что перспектива только одна. И эта перспектива, на мой взгляд, закрывает воображение. Поэтому на своих работах создаю перспективные сокращения плоскости. Когда перспектива не вдаль, а в плоскость. Считается, когда в советское время художники писали пейзажи, они были искренни, творили от души, поэтому эти работы останутся в веках. Автор: Мария Беляева В работах проекту "Дисциплинированное видение" художница Лада Наконечная создала перспективные сокращения плоскости, чтобы показать ограничения соцреализма. Выставка открылась в Национальном художественном музее в Киеве. Отдельный зал у вас посвященный художнику первой половины ХХ века Евгению Холостенко. Какова его история?

В библиотеке музея нашла каталог отчетной выставки работ Евгения Холостенко за 1938-1940 годы. В нем помещен список его произведений. А также пять черно-белых репродукций его живописных пейзажей с подписями и две без названия. Где именно проходила эта выставка, неизвестно. Евгений Холостенко - младший бойчукист и монументалист. Меня интересует, чем он занимался в эти годы, стоял у него за выбором жанра пейзаж. Искусствоведы часто говорят, что пейзаж был территорией свободы для художника. Или Холостенко действительно "отдыхал" в пейзаже, это была самоцензура. Не знаем, как бы дальше сложилась судьба художника. Потому что он погиб на войне. Также в каталоге была критика редактора журнала "Изобразительное искусство" Радионова, который указывает на ошибки художника. А до 1941 года эту должность занимал сам Евгений Холостенко, был первым редактором. Статья Радионова показывает, как тогда работала критика. Пишет, что Холостенко в своих работах использует слишком много цвета слоновой кости, что нехарактерно для украинского пейзажа. Я сделала реконструкцию этой выставки. Перерисовала пейзажи Холостенко, изображения которых было в каталоге, в оригинальном размере, но в графике. И поместила их в архивные папки. Автор: Мария Беляева На выставке "Дисциплинированное видение" в Национальном художественном музее в столице художница Лада Наконечная воспроизвела в оригинальном размере пейзажи 1938-40 годов бойчукиста Евгения Холостенко Также вы показываете собственные пейзажи, похожие на работы время авангарда. Что на них?

Взяла реальные фотографии с изображениями разрушенных домов Донбасса, найденные в Интернете. Распечатала и убрала верхний слой тех части, где есть разрушения, повреждения. Оставила только уцелевшие части крыш, стен. Это пейзаж современной Украины. На первый взгляд, мы видим абстрактные композиции, отсылающие к авангарду.

Я не чувствую потенции воздействия на реальность, которая была во времена авангарда. Когда верили в силу человека изменять реальность, предлагали перспективы будущего. Когда увидела изображение разрушенных домов, не понимала, что я, как художница, могу с этим сделать. Только документировать. И эта документация вылилась в такие игровые декоративные работы. Убрала из поля зрения все неприятное. Демонстрирую, что когда не хотим видеть ужасное, а только прекрасное, это не может дать полную картину происходящего.

Обращаю внимание на насилие образа, который может конструировать зрительское видение. Также задаю вопрос, какие задачи искусства сейчас, как оно может активно влиять на людей, имеют ли художники право это делать. Как в советские времена, когда власть использовала искусство как инструмент пропаганды. Еще одна связь с соцреализмом - то, что происходит сейчас, является следствием того, что мы имели. Наше разное восприятие земли, истории может привести к конфликтам. Автор: Мария Беляева На выставке "Дисциплинированное видение" в Национальном художественном музее в столице художница Лада Наконечная показывает работы, сделанные на основе фотографий разрушенных домов Донбасса. Из фотографий она удалила все признаки разрушения, оставив уцелевшие части На выставке у вас есть разноцветные ленты, которые висят на стене или на стойках. Что они означают?

Разноцветные ленты также имеют идеологический характер, связанный с украинским и советским. Это и перерезание ленточек на открытиях выставок, и элемент в веночке. В залах ленты висят на стойках, поставленных перед работами. Таким образом произведения отгораживают в музеях. Стойки будто диктуют зрителям, с какой позиции надо смотреть искусство. Что вы хотели сказать этим проектом?

Выставка ставит вопрос о задачах художника, что он может делать сейчас, в современной ситуации. Зная, что искусство может поддерживать и формировать идеологии, политические или экономические. Через конкретный исторический пример перевожу дискуссию в общий вопрос о роли искусства. Пытаюсь понять, как художнику сегодня работать, чтобы зрители задумались, что они видят в работах, и не защищали только традицию. 25 марта в Мыстецком арсенале в Киеве презентовали масштабную выставку современного белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление". Демонстрирует срез современного белорусского искусства, которое создает и проявляет актуальные формы взаимодействия и сопротивления. "Кожны дзень" - это лозунг, который скандируют протестующие в Беларуси с начала августа 2020 года, подчеркивая продолжительность и ритм сопротивления, поддерживая уверенность, что протест продолжится и не закончится.

В условиях карантина проект открылся виртуально. Для посетителей пространство Арсенала будет доступен после ослабления карантина.