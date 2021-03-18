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четверг, 18 марта 2021 12:51

На телеканале "Эспрессо" - премьера программы уникального формата "Вечер с Николаем Княжицким"

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На телеканале &quot;Эспрессо&quot; - премьера программы уникального формата &quot;Вечер с Николаем Княжицким&quot;
"Вечер с Николаем Княжицким" - это аналитическая программа с элементами шоу. Фото: Европейская солидарность

В субботу, 20 марта в 20:00 в эфире телеканала "Эспрессо" состоится премьера новой еженедельной программы известного политика и журналиста Николая Княжицкого "Вечер с Николаем Княжицким".

Зрителям предложат аналитическую программу с элементами шоу - первую такого формата на украинском телевидении. Главный акцент программы - дать украинцам глубокий аналитический взгляд с твердыми и неопровержимыми фактами о настоящем, без обмана и манипуляций. Однако в то же время в ней будет место для разговоров о кино, книгах, музыке и тому подобное.

"Это не программа о политике, хотя, конечно, о политиках мы будем говорить. Это программа о том, что является следствием работы политиков, независимо от того, какую политическую силу они представляют... Программа будет иметь элементы шоу, с привлечением музыкантов, молодых талантливых людей. Хотим, чтобы люди, которые будут смотреть наш разговор о серьезных вещах, также и отдыхали. Поэтому объединяем и аналитическую информацию, и элементы шоу. Такого формата программы еще нет на украинском телевидении, возможно, не только на украинском", - отмечает Николай Княжицкий.

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В программе будут нарушать темы, которые касаются многих аспектов повседневной жизни украинцев. Что происходит с ковидом и вакцинацией? Хороша ли закупленная вакцина, сколько ее купили? Когда нас всех вакцинируют и что будет с украинской экономикой? Что было с делом вагнеровцев? Что будет на фронте и что там на самом деле происходит сейчас? Ответы на эти и другие важные вопросы ведущий будет искать совместно со своими гостями.

"Наш зритель - это украинец, который хочет критически мыслить, самостоятельно принимать решения, не быть никем манипулируемым. И в то же время это человек, который захочет нас впустить в свой дом. Потому что телевидение - это камерная история, которую человек включает во время ужина. Нам хочется, чтобы людям, которые нас будут смотреть, было приятно с нами. Мы будем создавать хорошее настроение, даже когда будем рассказывать о серьезном", - добавляет политик и журналист.

Программа будет выходить в эфир со Львова, хотя не является чисто львовской и создавать ее будут не только во Львове, но и в Киеве, Полтаве и других городах Украины.

Уже в субботу, 20 марта в 20:00, в эфире "Эспрессо" гостем студии будет Александр Турчинов, с которым обсудят болезненную тему оккупации Крыма. А еще во время годовщины пандемии коронавируса зрителей ждет честный и открытый рассказ о том, что происходит с вакцинацией - с неизвестными до сих пор, но важными фактами. В завершение программы - выступление вживую известной певицы, победительницы шоу "Голос Страны" Оксаны Мухи.

Николай Княжицкий - журналист, народный депутат 7-го, 8-го и девятого созывов. Ранее руководил медийными компаниями и телеканалами "Тонис", "СТБ", "УТ-1", "Газета 24". Был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Продюсер ряда документальных фильмов. Лауреат почетной польской награды - премии имени Ежи Гедройца. Председатель наблюдательного совета Украинского института книги.

Автор: Пресс-служба телеканала "Эспрессо"
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