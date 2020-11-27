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суббота, 28 ноября 2020 09:00

На съемках "Хоббита" погибло 27 животных

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На съемках &quot;Хоббита&quot; погибло 27 животных
Хоббита Бильбо Бэггинса воплотил британец Мартин Фриман. Снимали в Новой Зеландии, без разкадровок и дописанного сценария. Фото: Instagram

28 ноября 2012 года состоялась премьера приключенческого фэнтези "Хоббит" по романам Дж. Р. Р. Толкина. Есть приквелом к ​​"Властелину колец".

К хоббита Бильбо Бэггинса приходит волшебник Гэндальфа. Зовет отправляться в приключение. Хоббит отказывается, потому что боится выходить из дома. Вечером к нему приходят 13 гномов, чтобы заставить его пойти на гору Эребор, по сюжету.

"Хоббит" стал первым фильмом, снятым со скоростью 48 кадров в секунду. Поэтому зрители разделились на два лагеря. Одни считали ленту более плавной и лучше, другие - что в них болели глаза.

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Режиссер - Питер Джексон. Он снял все части "Властелина колец". В "Хоббите" сорежиссером должен был стать Гильермо дель Торо. Ему не хватило на гонорар.

Снимали 266 дней в Новой Зеландии. По словам Джексона, из-за недостаточного время для подготовки снимали без раскадровкы и незавершенного сценария. Во время съемок погибло 27 животных. Это в основном лошади, козы, куры и овцы. Всего было привлечено 150 животных на ферме в Веллингтоне.

Главную роль воплотил Мартин Фриман. Стал известным, когда сыграл доктора Ватсона в сериале BBC "Шерлок".

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон снимет документальный фильм о британском рок-группа "Битлз". Лента Let It Be базироваться на ранее не опубликованных архивных кадрах записи музыкантами своего последнего альбома в январе 1969 года.

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Дата
28
ноября

На съемках "Хоббита" погибло 27 животных

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