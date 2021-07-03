 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Просмотров: 2196
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 4482
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
3 Просмотров: 207
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 1917
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
3 Просмотров: 702
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 576
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 270
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1467
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 738
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 2043
Фото
Все фото
9
9
9
10
29
На Прикарпатье заканчивают снимать фильм о гуцулах - атмосферные фото
На Прикарпатье заканчивают снимать фильм о гуцулах - атмосферные фото
Украинцы — глубоко травмированная постгеноцидная нация — Забужко на Книжном Арсенале
Украинцы — глубоко травмированная постгеноцидная нация — Забужко на Книжном Арсенале
Премьер в футболке сборной Украины пришел на &quot;Книжковий Арсенал&quot;
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
Сто лучших от &quot;Земли&quot; до &quot;Киборг&quot;: составили грандиозный рейтинг украинских фильмов
Сто лучших от "Земли" до "Киборг": составили грандиозный рейтинг украинских фильмов
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Видео
Все видео
Зрители говорят, что хотят удавить моего персонажа. Это комплимент - актер
Зрители говорят, что хотят удавить моего персонажа. Это комплимент - актер
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок - рассказываем о 10 событиях Книжного арсенала
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок - рассказываем о 10 событиях Книжного арсенала
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф
Мы живем в мужском мире - режиссерка
Мы живем в мужском мире - режиссерка
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Просмотров: 792
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 945
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2358
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 261
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
суббота, 03 июля 2021 13:39

На Прикарпатье заканчивают снимать фильм о гуцулах - атмосферные фото
9

  Комментировать

На Прикарпатье снимают фильм о Довбуше
Фото: Денис Трофимов
Повстанцев в массовых сценах сыграли местные жители
Фильм должен выйти осенью этого года

В Микуличине и Яремче Ивано-Франковской области снимают финальные сцены фильма "Довбуш".

Съемками занимается киностудия Довженко при поддержке Госкино. Фильм Олеся Санина выйдет осенью 2021, сообщает Kurs.

Ориентировочный бюджет ленты составляет более 90 млн грн. Телеканал "Україна" уже приобрел права на показ фильма.

"Но поскольку за последние два года меняется рынок распространения фильмов, для нас открылось окно возможностей показа фильмов и возможно его более широкая версия для стримминговых платформ. Активно ведутся переговоры между продюсерами. Готовится и международная версия фильма, прежде всего для Польши и Канады", - рассказал Санин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли боевик про Олексу Довбуша - трейлер

Роль предводителя повстанцев Олексы Довбуша исполняет Сергей Стрельников, его любимую Маричку - Дарья Плахтий.

Первая детская книга о легендарном главаре карпатских повстанцев вышла в издательстве Discursus. Фантастически-приключенческая история писателя Василия Карпюка рассказывает о том, как Олекса Довбуш из малого упрямого мальчишки вырос в отважного воина и стал господином Карпат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Прикарпатье заканчивают снимать фильм о гуцулах - атмосферные фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Мать убила четырех детей, чтобы помириться с мужем

Киевский князь уничтожил столицу хозар

Самое читаемое
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 9270
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 9117
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 5715
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 4482
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4221
Культура
Зрители говорят, что хотят удавить моего персонажа. Это комплимент - актер
Зрители говорят, что хотят удавить моего персонажа. Это комплимент - актер
 Просмотров: 342
Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление
Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление
 Просмотров: 333
Билеты от 1200 грн - объявили дату уникального форума
Билеты от 1200 грн - объявили дату уникального форума Просмотров: 180
Самые громкие премьеры недели: что посмотреть в кино
Самые громкие премьеры недели: что посмотреть в кино
 Просмотров: 243
Украинские фильмы покажут на грандиозном фестивале. Какие именно
Украинские фильмы покажут на грандиозном фестивале. Какие именно Просмотров: 72
Больше всего комментируют
3
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
3
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
1
"Все скупят олигархи": развеяли мифы о рынке земли в Украине
1
Приняли закон о коренных народах
Голосов: 41
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2020 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть