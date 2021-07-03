На Прикарпатье заканчивают снимать фильм о гуцулах - атмосферные фото

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В Микуличине и Яремче Ивано-Франковской области снимают финальные сцены фильма "Довбуш".

Съемками занимается киностудия Довженко при поддержке Госкино. Фильм Олеся Санина выйдет осенью 2021, сообщает Kurs.

Ориентировочный бюджет ленты составляет более 90 млн грн. Телеканал "Україна" уже приобрел права на показ фильма.

"Но поскольку за последние два года меняется рынок распространения фильмов, для нас открылось окно возможностей показа фильмов и возможно его более широкая версия для стримминговых платформ. Активно ведутся переговоры между продюсерами. Готовится и международная версия фильма, прежде всего для Польши и Канады", - рассказал Санин.

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Роль предводителя повстанцев Олексы Довбуша исполняет Сергей Стрельников, его любимую Маричку - Дарья Плахтий.

Первая детская книга о легендарном главаре карпатских повстанцев вышла в издательстве Discursus. Фантастически-приключенческая история писателя Василия Карпюка рассказывает о том, как Олекса Довбуш из малого упрямого мальчишки вырос в отважного воина и стал господином Карпат.