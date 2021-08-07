На Photo Kyiv украинцам напомнят о высокой цене независимости и свободы

С 12 по 25 августа состоится пятая фотографическая ярмарка Photo Kyiv 2021. В этом году представлен как международная выставка "Не|видимая жизнь". Пройдет под открытым небом в Национальном заповеднике "София Киевская". Центральной темой масштабного фотособытия Украины станет инклюзивность и безбарьерность в современном обществе. Об особенностях Photo Kyiv 2021 рассказала соучредитель фотоярмарки Анна Савицкая.

Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Соучредитель фотоярмарки Анна Савицкая рассказала о Photo Kyiv 2021. Пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская".

Photo Kyiv проходит в пятый раз. Расскажите, как появилась идея, какие цели вы ставили?

Четыре предыдущих года мы реализовывали Photo Kyiv как фотоярмарок. Наша цель - продвигать украинскую фотографию в мире, открывать новые рынки для украинских авторов и галерей. Миссия Photo Kyiv 2021 - поговорить языком фотоискусства на сложную, но важнейшую тему маргинализации определенных социальных групп, барьеров, существующих между людьми, инклюзии и доступности для каждого. Мы хотим привлечь внимание зрителей к ценностям уважения, сочувствия, принятия. Миссия Photo Kyiv 2021 - поговорить языком фотоискусства на сложную, но важнейшую тему маргинализации определенных социальных групп, барьеров, существующих между людьми, инклюзии и доступности для каждого

Какие особенности нынешнего события?

Из-за пандемии мы решили сделать выставку под открытым небом, чтобы, соблюдая нормы социального дистанцирования, все же дать возможность украинскому зрителю встретиться с искусством фотографии вживую. Ведь в прошлом году Photo Kyiv прошел полностью онлайн. Нынешний формат не предусмотрен для участия фотографов и фотогалерей с целью продажи работ, хотя мы всегда сосредоточены на продвижении арт рынка фотоискусства. Поэтому решили выбрать тему, которая была бы социально значимой и важной для украинцев. Раздумывали над темами экологии и инклюзии. Впервые Photo Kyiv состоится на территории очень важного для Украины места - Национального заповедника "София Киевская", который всегда был центром культурной и духовной жизни. Мы верим, что значимость этого места также поможет эмоционально повлиять на каждого зрителя. И впервые выставка пройдет в некоммерческом формате, ведь стоимость входа в нее - цена билета в заповедник "София Киевская".

Расскажите подробнее о тематике фестиваля?

Photo Kyiv 2021 даст посетителям возможность задуматься, какие внутренние и внешние барьеры мешают нам воспринимать друг друга такими, какие мы есть. В этом нам помогут 10 различных фотосерий авторов из Украины, США, Нидерландов, Германии, которые будут представлены на выставке как онлайн, так и оффлайн. Photo Kyiv 2021 даст посетителям возможность задуматься, какие внутренние и внешние барьеры мешают нам воспринимать друг друга такими, какие мы есть

Какие авторы стали финалистами? Про что их проекты, которые будут представлены на Photo Kyiv 2021?

В финалисты Open Call Photo Kyiv 2021 вошли 5 фотопроектов. Их отобрали члены нашего экспертного жюри - Анна Соммерс Кокс, журналистка, куратор Victoria & Albert Museum, бывшая редактор The Artnewspaper, Кароль Глозе Пойду, искусствовед и Сергей Лебединский, харьковский фотограф, директор и основатель Музея Харьковской школы фотографии. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Американец украинского происхождения Йосип Сивенький снял серию "Раны" о тяжелораненых украинских военных и активистов Евромайдана. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская". Среди финалистов - 4 проекта украинцев и один американца украинского происхождения. А именно Йосипа Сивенького, который снял серию "Раны" о тяжелораненых украинских военных и активистов Евромайдана. Автор сосредоточивает внимание на задаче реинтеграции раненых военных, нехватке социальных программ и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. И демонстрирует украинцам высокую цену независимости и свободы. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Киевская фотографка Алина Пророка сделала серию о пожилых людях, которые в силу разных обстоятельств оказались за забором специализированного пансионата. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская". Киевская фотографка Алина Пророка - по специальности дизайнер интерьера. Сняла проект "Дом престарелых. Одиночество. Слезы на морщинах". Это серия о пожилых людях, которые в силу разных обстоятельств оказались заперты за забором специализированного пансионата. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Алексей Товпига для проекту "Космос папы" снимал в комнате, где жил его отец с инвалидностью. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская". Математик по образованию Алексей Товпига с 2015 года занимается искусством. Сотрудничает с украинскими театрами как профессиональный фотограф. Проект "Космос папы" посвятил отцу. Тот работал инженером-радиоэлектронщиком на заводе "Протон", в том числе и над секретными военными проектами. После распада СССР увлекся эзотерикой, астрологией, магией, нетрадиционной медициной, конспирологическими теориями. На пенсии заболел сахарным диабетом, не верил врачам и лечился самостоятельно. У него сгнила нога, ее пришлось отрезать. Большую часть времени проводил в своей комнате, где в июне 2020 года и были сделаны фотографии. В июле того же года перенес инфаркт, а в октябре его сердце остановилось. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Роман Закревский создал серию портретов ромов Черниговщины, что ломает стереотипы. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская". Фотограф из Чернигова Роман Закревский с помощью фотографий пытается открывать скрытое и скрывать обнаруженное. Его проект "Взгляд" - серия портретов ромов Черниговщины. Снимки без подписей, чтобы зрители могли самостоятельно проникнуть в мир души героев. Из-за стереотипов украинцы часто считают, что цыгане умеют только воровать, гадать, попрошайничать, петь и танцевать. Несмотря на все, больше тысячи лет представители этой нации, вопреки кочевому образу жизни, сохраняют свой язык, культуру и национальную самобытность. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Профессиональный путешественник Юрий Данченко "поймал" на камеру, как дети с синдромом Дауна в Мексике танцуют на сцене во время Guadalajara Parapan American Games. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская". Профессиональный путешественник Юрий Данченко ловит интересные моменты во время путешествий. Проект Danza Down снял в городе Гвадалахара, в мексиканском штате Халиско в 2011 году. Там он увидел детей с синдромом Дауна, которые танцевали на сцене построенного в XIX веке театра Degollado во время Guadalajara 2011 Parapan American Games. Обращает внимание, что "солнечные дети" могут все.

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Кроме отобранных на конкурсе фотосерий, вы показываете спецпроекты. Какие украинские авторы участвуют?

Всего будет 5 спецпроектов. "Код несокрушимости: реальные истории современных героев" от Романа Пашковского. Раскрывает истории людей, которые научились жить заново и возродились в новой для себя стихии спорта. Через боль, настойчивость и огромную работу над собой бывшие военные стали еще сильнее. Сегодня они выросли до профессиональных спортсменов и представляют Украину на "Играх непокоренных" - международных спортивных соревнованиях в паралимпийском стиле для ветеранов. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 "Код несокрушимости: реальные истории современных героев" от Романа Пашковского раскрывает истории бывших военных, которые после травм научились жить заново и возродились в стихии спорта. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская". Известный представитель современной украинской фотографии Александр Чекменев представляет проект "Паспорт". Это серия портретов людей, которые не могли попасть в фотоателье в силу возраста или болезни при выдаче паспортов Украины. Снимал их на Луганщине в 1994 году, показывая, в каких условиях сделаны снимки. Проект стал исследованием жизни Восточной Украины тех времен. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Александр Чекменев создал проект "Паспорт" в Луганской области в 1994 году. Снимал людей, которые не могли попасть в фотоателье в силу возраста или болезни при выдаче паспортов Украины. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская".

Какие проекты покажете иностранных фотографов?

Это серия американской фотографки Мэри Берридж "Видимый спектр: портреты из мира аутизма". У ее сына диагностировали синдром Аспергера, она занялась исследованием этого расстройство. Интересно, что у многих людей с таким состоянием есть существенные преимущества. К известным историческим фигурам, которые, вероятно, имели аутизм, принадлежат Микеланджело, Исаак Ньютон, Моцарт, Джейн Остин, Дарвин, Эйнштейн, Эмили Дикинсон и Энди Уорхол. Большинство людей с аутизмом не гении, но каждый имеет уникальный взгляд на мир, часто очень свежий благодаря своей оригинальности. Мэри рассматривает аутизм как ограниченность возможностей и другой способ существования, а не как болезнь или расстройство, которые необходимо вылечить. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Американская фотографка Мэри Берридж посвятила проект людям с аутизмом. Рассматривает аутизм как ограниченность возможностей и другой способ существования, а не как болезнь или расстройство, которые необходимо вылечить. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская". Немец Гуидо Клумпе почти слепой на правый глаз, а на левом глазу зрение составляет лишь 25%. Фотография помогает ему познавать мир. На Photo Kyiv 2021 показываем его серию "Теряя одно измерение". Снимал улице во время пандемии. Творчески исследовал тонкий момент перехода, когда трехмерная архитектура растворяется и превращается в двумерную. Зритель теряется и не может понять, что именно он видит, тогда он отчасти чувствует то же, что и Гуидо Клумпе, когда он теряет ориентацию в мире. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Немец Гуидо Клумпе видит только одним глазом на 25%, познает мир с помощью фотографии. В серии, сделанной на улицах во время пандемии, исследовал тонкий момент перехода, когда трехмерная архитектура растворяется и превращается в двумерную. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская". Серия "Избранные [НЕ] быть" нидерландской фотографки Маринки Масеус получила первые места в конкурсах Sony World Photography Awards 2019 и LensCulture Portrait Awards 2019. Является частью международного фотопроекта "Радикальная красота" (Radical Beauty), посвященного людям с синдромом Дауна. Молодые женщины, с которыми работала Маринка Масеус, - Джульетта ван Брукхайзен, Марго ван Маурик, Эмма Кемп, Эвелина Камперман и Тессели Керстен - все имеют мощную волю к успеху. Доказать, кто они есть на самом деле. В их реальности они сталкиваются с барьерами, отказом общества видеть их возможности, невидимостью их истинного я. Автор передала этот опыт визуально, чтобы привлечь внимание к наложенных обществом ограничениям. В то же время демонстрируя индивидуальность, красоту и сущность героинь. Автор: Предоставлено организаторами Photo Kyiv 2021 Серия "Избранные [не] быть" нидерландской фотографки Маринки Масеус знакомит с женщинами с синдромом Дауна, которые имеют мощную волю к успеху. Покажут на Photo Kyiv 2021, который пройдет с 12 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская".

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Какие, по вашему мнению, тренды современной фотографии?

В связи со сложившимися обстоятельствами, особенно в период локдаунов, когда люди физически не могли покинуть свои квартиры и дома, особую роль в фотографии сегодня занимают социальные темы. Многие из авторов обратили взгляд на себя, собственное окружение, близких, семью. А фотография сама по себе очень быстро реагирует на любые социальные изменения и превращает их в визуальные выражения. Так появилась масса проектов, где главной темой звучат diversity, инклюзия, принятие себя, преодоление физических и психологических барьеров. Поэтому можно сказать, что социальная фотография сейчас очень актуальна, и даже является определенным драйвером многих социальных изменений. Социальная фотография сейчас очень актуальна, и даже является определенным драйвером многих социальных изменений С 11 августа 2021 года по 5 января 2022 года в рамках фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage в Национальном заповеднике "София Киевская" пройдет выставочный проект "Катарсис". Представит зрителям сочетание позднебарочных скульптур XVIII столетия Иоганна Георга Пинзеля, его ученика Франциска Олендского и работы современного художника Александра Животкова. Работы этих трех авторов разграничены веками, но их объединяет выбор медиума - это экспрессивная резьба по дереву, а также глубокая содержательная эмоциональность.

Монументальные рельефы Александра Животкова обращаются к работам художников 18 века, чтобы напомнить нам, что через поколение важнейшим остается получать удовольствие от процесса жизни, не забывая при этом ее сущность.

Работы Франциска Олендского, представленные на выставке, хранились в фондах Львовской национальной галереи, никогда раньше не выставлялись и будут впервые представлены публике. Работы Иоганна Георга Пинзеля прибывают в Киев впервые.