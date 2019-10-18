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пятница, 18 октября 2019 11:04

На Netflix подали в суд за фильм, посвященный "панамским документам"

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На Netflix подали в суд за фильм, посвященный &quot;панамским документам&quot;
Лента должна была выйти на экраны 18 октября. Фото: из открытых источников

Netflix опубликовал новый трейлер фильма режиссера Стивена Содерберга "Прачечная".

В центре сюжета - "Панамские документы", скандал с утечкой секретных документов компании Mossack Fonseca & Co, информации об оффшорных счетах известных людей, мировых лидеров и чиновников, об этом сообщает The Guardian.

Лента должна была выйти на экраны 18 октября. Но юристы и основатели компании Mossack Fonseca & Co Рамон Фонсека и Юрген Моссак подали в суд на Netflix и просят временно не выпускать его на экраны. Обвиняют сервис в клевете и нарушении использование зарегистрированного товарного знака.

В ответ Netflix подали свое заявление с просьбой отменить временный запрет на выпуск картины.

В картине снялись голливудские звезды Мерил Стрип, Гэри Олдман, Антонио Бандерас, Шэрон Стоун, Мелисса Рауш, Джеффри Райт и Дэвид Швиммер.

В сети появился первый трейлер украинской патриотической неполиткорректной комедии "Наши котики".

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