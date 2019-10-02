"Наши котики": появился трейлер неполиткорректной комедии о Донбассе

В сети появился трейлер неполиткорректной комедии "Наши котики". Фото: кадр с фильма

В сети появился первый трейлер украинской, патриотической, неполиткорректной комедии "Наши котики".

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале "BABYLON'13".

События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идутдобровольцами на фронт. Никто из них не представляет, что именно они сыграют ключевую роль в этой войне.

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Автор сценария и режиссер постановщик Владимир Тихий. Продюсерами стали Марко Супрун, Ульяна Супрун.

Фильм появится в кинотеатрах примерно в ноябре, точная дата пока неизвестна.

Сеть с восторгом приняла фильм.

"С нетерпением жду", "обязательно пойдем всей семьей", "крутой трейлер", "это будет прекрасно".