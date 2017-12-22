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воскресенье, 24 декабря 2017 21:45

На "Какофонию Донбасса" выделили 1 млн гривен

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На &quot;Какофонию Донбасса&quot; выделили 1 млн гривен
В сети появился трейлер документального фильма "Какофония Донбасса" Фото: YouTube

В сети появился трейлер документального фильма "Какофония Донбасса". Автором сценария и режиссером картины является Игорь Минаев, продюсером - Юрий Леута.

"Какофония Донбасса" - это фильм-размышление, идея которого заключается в исследовании создания мифа о Донбассе, руководствуясь архивными материалами документального и игрового кино. Сюжет картины разворачивается в двух плоскостях. Первая - жизнь глазами советской пропаганды и Донбасс - как витрина идеологии. Вторая - жизнь реальная, скрытого от лишних взглядов.

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В фильме использованы архивные материалы и записи интервью с бывшими жителями Донбасса, которые стали очевидцами и жертвами российской агрессии.

Для производства фильма Государственное агентство Украины по вопросам кино предоставило 1,1 млн грн. Ленту ждет фестивальная жизнь и кинопрокат в Украине.

На Зимнем кинорынке Одесского международного кинофестиваля представили новогоднее фэнтези "Декабрьская сказка" .Режисером ленты стал Семен Горов.

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25
декабря

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