На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

10 октября 1889 года на Черкасщине родился неоклассик Михаил Драй-Хмара.
Рано остался без матери. Отец смог дать сыну хорошее образование. Сначала Михаил окончил Золотоношскую школу, а впоследствии - Черкасскую гимназию. 1906 по конкурсу поступил в знаменитой Коллегии Павла Галагана в Киеве. После стал студентом историко-филологического факультета Киевского университета.
С началом Первой мировой войны работал в Петроградском университете. Позже - в Каменец-Подольском, на кафедре украиноведения Киевского медицинского института и в Научно-исследовательском институте языкознания при ВУАН.
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Впервые Киевским отделом ГПУ (по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации в Каменец-Подольском университете) Михаила Драй-Хмара арестован 21 марта 1933. Но тогдашнему следствию не хватило доказательств и 11 мая его выпустили. И только 16 июля 1934 его дело прекратили и профессор Драй-Хмара наконец был освобожден от подписки о невыезде.
Повторного ареста не надо было ждать недолго. 5 сентября 1935-го выписали ордер на арест. На следующий день оперуполномоченные Сергиевский и Бондаренко арестовали Драй-Хмара в его доме. Обвинение стандартное: националистическая контрреволюционная деятельность. Драй-Хмара упорно отрицал это. Тогда его дело 30 октября соединили с делом П. Филипповича, а 22 ноября дела П. Филипповича и М. Драй-Хмары были "пидверстани" к делу "Зерова и группы".
Ее рассматривали 28 марта 1936-го в Москве на заседании Особого совещания при НКВД СССР под порядковым номером 88. Приговор лаконичен: "Драй-Хмара Михаил Афанасьевич - по к.-р. деятельность заключить в исправтрудлагерь сроком на пять лет, Считая с 5.9. 35 г. " Так поэт оказался на Колыме. Там постановлением тройки УНКВД по Дальстроя от 27 мая 1938 ему добавили еще 10 лет за якобы участие в антисоветской организации и антисоветскую пропаганду уже в лагере. Как засвидетельствовано в документах о реабилитации, М. Драй-Хмара умер 19 января 1939 "от ослабления сердечной деятельности". Реабилитирован писателя после проверки лагерной дела в Магаданской области 28 ноября 1989 года.
В историю украинской литературы М. Драй-Хмара вошел как участник литературной группировки "неоклассиков". Он пытался постоянно отстраняться от программной поэзии. С неоклассиками его объединяла тщательная работа над словом, рациональный тип художественного мышления.
Одной из отличительных черт его лирики считают тяготение к философичности. Лирический герой подавляющего большинства произведений - человек, стремящийся усовершенствовать мир, духовно сродниться с природой.
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Gazeta.ua предлагает вашему вниманию несколько стихотворений поэта:
"Я світ увесь сприймаю оком"
Я світ увесь сприймаю оком,
бо лінію і цвіт люблю,
бо рала промінні глибокоу
різались в мою ріллю.
Люблю слова ще повнодзвонні,
як мед, пахучі та п'янкі,
слова, що в глибині бездонній
пролежали глухі віки.
Епітет серед них - як напасть:
уродиться, де й не чекав,
і тільки ямби та анапест
потроху бережуть устав.
Я славлю злотокосу осінь,
де смуток мій - немов рубін,
у перстень вправлений; ще й досі
не випав з мого серця він.
Дивлюся й слухаю: прозоро
співає стумінь битія,
і віриться, що скоро-скоро
так само заспіваю я.
***
"Виходь на путь сувору і тверезу" (1930р.)
Виходь на путь сувору і тверезу,
не зупиняйсь, не оглядайсь назад.
Вже роздягнув і дуба, і березу
похмуристий, холодний листопад.
На обрії лягли залізні смуги,
пронизані стовпами димарів.
Там не цвітуть жовтаві рожі туги —
там полум'ям цвітуть і праця, й спів.
Ламай традицій віковічну скелю,
обтрушуй прах невольного життя.
Хто випив келех чарівного хмелю,
тому назад немає вороття.
***
"Зоріти ніч і бути з вами" (1921р.)
Зоріти ніч і бути з вами,
холодно-росяні поля,
і слухать, як гуде з нестями
і стугонить вночі земля...
Як в темряві усе завмерло!
Хрусткий на серці стигне лід,
і з неба падать, мов перли,
огненні сльози Персеїд.
***
*І знов, як перший чоловік* (1922р.)
І знов, як перший чоловік,
усім тваринам дав я ймення;
Я зорі сестрами нарік,
А місяць — побратим у мене.
І всяку душу я живу
нарік, надхенний, по вподобі, —
а сам на самоті живу:
моя душа — безводна Гобі.
В свічаді зоряного сна
я бачу добрі й злі години...
У кого серце віщуна,
тому не обіймать людини.
***
"Виходь на путь сувору і тверезу" (1930р.)
Виходь на путь сувору і тверезу,
не зупиняйсь, не оглядайсь назад.
Вже роздягнув і дуба, і березу
похмуристий, холодний листопад.
На обрії лягли залізні смуги,
пронизані стовпами димарів.
Там не цвітуть жовтаві рожі туги —
там полум'ям цвітуть і праця, й спів.
Ламай традицій віковічну скелю,
обтрушуй прах невольного життя.
Хто випив келех чарівного хмелю,
тому назад немає вороття.
Украинского диссидента Михаила Горыня приговорили к 10 годам лишения свободы в лагерях 25 июня 1982-го. Тогда же к приговору добавили еще 5 лет ссылки.
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