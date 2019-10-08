На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Автор: фото из открытых источников Советская карательная машина уничтожила Михаила Драй-Хмару, когда ему было 48 лет.

10 октября 1889 года на Черкасщине родился неоклассик Михаил Драй-Хмара.

Рано остался без матери. Отец смог дать сыну хорошее образование. Сначала Михаил окончил Золотоношскую школу, а впоследствии - Черкасскую гимназию. 1906 по конкурсу поступил в знаменитой Коллегии Павла Галагана в Киеве. После стал студентом историко-филологического факультета Киевского университета.

С началом Первой мировой войны работал в Петроградском университете. Позже - в Каменец-Подольском, на кафедре украиноведения Киевского медицинского института и в Научно-исследовательском институте языкознания при ВУАН.

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Впервые Киевским отделом ГПУ (по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации в Каменец-Подольском университете) Михаила Драй-Хмара арестован 21 марта 1933. Но тогдашнему следствию не хватило доказательств и 11 мая его выпустили. И только 16 июля 1934 его дело прекратили и профессор Драй-Хмара наконец был освобожден от подписки о невыезде.

Повторного ареста не надо было ждать недолго. 5 сентября 1935-го выписали ордер на арест. На следующий день оперуполномоченные Сергиевский и Бондаренко арестовали Драй-Хмара в его доме. Обвинение стандартное: националистическая контрреволюционная деятельность. Драй-Хмара упорно отрицал это. Тогда его дело 30 октября соединили с делом П. Филипповича, а 22 ноября дела П. Филипповича и М. Драй-Хмары были "пидверстани" к делу "Зерова и группы".

Автор: фото из открытых источников Михаил Драй-Хмара - поэт, литературовед

Ее рассматривали 28 марта 1936-го в Москве на заседании Особого совещания при НКВД СССР под порядковым номером 88. Приговор лаконичен: "Драй-Хмара Михаил Афанасьевич - по к.-р. деятельность заключить в исправтрудлагерь сроком на пять лет, Считая с 5.9. 35 г. " Так поэт оказался на Колыме. Там постановлением тройки УНКВД по Дальстроя от 27 мая 1938 ему добавили еще 10 лет за якобы участие в антисоветской организации и антисоветскую пропаганду уже в лагере. Как засвидетельствовано в документах о реабилитации, М. Драй-Хмара умер 19 января 1939 "от ослабления сердечной деятельности". Реабилитирован писателя после проверки лагерной дела в Магаданской области 28 ноября 1989 года.

В историю украинской литературы М. Драй-Хмара вошел как участник литературной группировки "неоклассиков". Он пытался постоянно отстраняться от программной поэзии. С неоклассиками его объединяла тщательная работа над словом, рациональный тип художественного мышления.

Одной из отличительных черт его лирики считают тяготение к философичности. Лирический герой подавляющего большинства произведений - человек, стремящийся усовершенствовать мир, духовно сродниться с природой.

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Gazeta.ua предлагает вашему вниманию несколько стихотворений поэта:

"Я світ увесь сприймаю оком"

Я світ увесь сприймаю оком,

бо лінію і цвіт люблю,

бо рала промінні глибокоу

різались в мою ріллю.

Люблю слова ще повнодзвонні,

як мед, пахучі та п'янкі,

слова, що в глибині бездонній

пролежали глухі віки.

Епітет серед них - як напасть:

уродиться, де й не чекав,

і тільки ямби та анапест

потроху бережуть устав.

Я славлю злотокосу осінь,

де смуток мій - немов рубін,

у перстень вправлений; ще й досі

не випав з мого серця він.

Дивлюся й слухаю: прозоро

співає стумінь битія,

і віриться, що скоро-скоро

так само заспіваю я.

***

"Виходь на путь сувору і тверезу" (1930р.)

Виходь на путь сувору і тверезу,

не зупиняйсь, не оглядайсь назад.

Вже роздягнув і дуба, і березу

похмуристий, холодний листопад.

На обрії лягли залізні смуги,

пронизані стовпами димарів.

Там не цвітуть жовтаві рожі туги —

там полум'ям цвітуть і праця, й спів.

Ламай традицій віковічну скелю,

обтрушуй прах невольного життя.

Хто випив келех чарівного хмелю,

тому назад немає вороття.

***

"Зоріти ніч і бути з вами" (1921р.)

Зоріти ніч і бути з вами,

холодно-росяні поля,

і слухать, як гуде з нестями

і стугонить вночі земля...

Як в темряві усе завмерло!

Хрусткий на серці стигне лід,

і з неба падать, мов перли,

огненні сльози Персеїд.

***

*І знов, як перший чоловік* (1922р.)

І знов, як перший чоловік,

усім тваринам дав я ймення;

Я зорі сестрами нарік,

А місяць — побратим у мене.

І всяку душу я живу

нарік, надхенний, по вподобі, —

а сам на самоті живу:

моя душа — безводна Гобі.

В свічаді зоряного сна

я бачу добрі й злі години...

У кого серце віщуна,

тому не обіймать людини.

***

"Виходь на путь сувору і тверезу" (1930р.)

Виходь на путь сувору і тверезу,

не зупиняйсь, не оглядайсь назад.

Вже роздягнув і дуба, і березу

похмуристий, холодний листопад.

На обрії лягли залізні смуги,

пронизані стовпами димарів.

Там не цвітуть жовтаві рожі туги —

там полум'ям цвітуть і праця, й спів.

Ламай традицій віковічну скелю,

обтрушуй прах невольного життя.

Хто випив келех чарівного хмелю,

тому назад немає вороття.

Украинского диссидента Михаила Горыня приговорили к 10 годам лишения свободы в лагерях 25 июня 1982-го. Тогда же к приговору добавили еще 5 лет ссылки.