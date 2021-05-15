На "Днях Европы" состоится премьера балета забытого украинского композитора. Партитуру нашли в Париже

15 и 16 мая на Михайловской площади в Киеве в рамках празднования Дней Европы состоится мировая премьера балета Федора Якименко "На берегах Днепра". Композитор родился в Харькове в 1876 году, умер в Париже в 1945 году. Его произведения хранились в Национальной библиотеке Франции. Украинскому дирижеру Кириллу Карабицу удалось получить ноты. Он рассказал об истории поисков и балет, который представит в столице.

Автор: zbruc.eu Дирижер Кирилл Карабиц получил разрешение на использование партитур композитора Федора Якименко. Его балет «На берегах Днепра» впервые прозвучит в Киеве

Как вы узнали о Федоре Якименко?

Почти 20 лет живу во Франции. Там и услышал это имя. Были какие-то непонятные истории, секреты, где хранятся его произведения. Я поставил себе цель отыскать и открыть Украине и миру музыку этого композитора.

Почему сегодня не исполняется его музыка?

При жизни композитора его произведения были популярны в Европе, транслировались на радиостанциях. Но сейчас он не присутствует в музыкальной сфере, его изучают и не знают даже музыканты. Одна из причин в том, что Федор не имел потомков. И когда умер, создали специальную комиссию. Занималась наследием, делала описание. Это продолжалось 30 лет. И только потом документы передали в Национальную библиотеку Франции. Но учреждение не имело права давать эти произведения на копирование, на них можно было только смотреть. Сложилась странная ситуация: разрешения нет, а кто может его дать - непонятно. Я обратился в специальный судебный орган, который занимается решением именно таких вопросов. Они предоставили мне возможность как украинскому дирижеру, проживающему во Франции, использовать эти партитуры.

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Автор: Википедия Украинский композитор Федор Якименко (1876-1945) с 1928 года жил во Франции, где и умер Чем уникален композитор?

Он закончил Петербургскую консерваторию, учился у Николая Римского-Корсакова, известного метра композиции. Был одним из его любимых учеников. В этом году мир отмечает 50 лет со дня смерти композитора Игоря Стравинского. А его первым учителем композиции был украинец Федор Якименко. И я как раз решил использовать эту возможность, чтобы напомнить это миру. Федор Якименко был высокопрофессиональным человеком, замечательным композитором, который написал много произведений, связанных с Украиной. В музыке Якименко сразу ощущаются украинские интонации, мелодика народных песен, одновременно композитор соединил Украину с Францией. Его стиль напоминает импрессионизм, но наш, украинский.

Расскажите, что представляет собой балет "На берегах Днепра" и почему вы выбрали для выполнения именно его?

Я впервые в мае в Киеве. Из-за карантина отменили концерты в Европе. И здесь как раз была возможность представить музыку Якименко в рамках открытия Дней Европы. Поскольку тема нынешнего празднования - "Дунайский путь в Европейский Союз" - касается рек, я вспомнил, что у Якименко есть балет "На берегах Днепра". И символично, что через 100 лет после написания эта музыка прозвучит на его кручах.

Этот балет никогда не ставили. Композитор писал произведение скорее всего для Парижской оперы. А именно для выдающегося украинского балетмейстера Сержа Лифаря, которого знал лично. Также у Сергея Прокофьева есть балет "На Днепре", который он также написал специально для Лифаря. Сюжет балета как таковой неизвестен. Он имеет только названия частей. Зима, Игра в снежки, Танец ведьмы, Интермедия, Пение русалок, Жалобная ария, Пробуждение весны и Хороводы русалок. В балете принимает участие детский хор "Веснівка". Он исполнит пение русалок. Тексты в оригинале были написаны на русском, мы перевели на украинский. Хор - это французская традиция, которая идет от композитора Мориса Равеля. Он в свой балет "Дафнис и Хлоя" включил хоровую часть. Кстати, само произведение "На берегах Днепра" короткое, длится всего 15 минут. В музыке Якименко сразу ощущаются украинские интонации, мелодика народных песен, одновременно композитор соединил Украину с Францией.

Кто сыграет музыку балета и еще планируется включить в программу концерта?

В концерте задействован сводный оркестр. Это музыканты Национального президентского оркестра и Национального ансамбля "Киевские солисты". В программе, кроме мировой премьеры балета Якименко, также прозвучат музыкальный отрывок "Вход богов в Вальгаллу" из оперы "Золото Рейна" Рихарда Вагнера, симфоническая поэма, посвященная рекам Богемии "Влтава" чешского композитора Бедржиха Сметаны, и вальс Иоганна Штрауса "На прекрасном голубом Дунае". Автор: Мария Беляева Музыку к балету «На берегах Днепра» композитора Федора Якименко на Михайловской площади исполнят музыканты Национального президентского оркестра и Национального ансамбля «Киевские солисты». Дирижер - Кирилл Карабиц

Какие у вас дальнейшие планы по популяризации наследия Якименко?

Поскольку композитор родился в Харькове, хотел бы именно там сделать несколько громких мировых премьер. В целом он написал и подготовил к изданию четыре коротких балета. Кроме этого - "На холмах Украины", "Призраки и видения", а также "Ундины". Все они по 15-20 минут. С Харьковской оперой договариваемся о постановке. Также хотел бы сделать премьеру его виолончельного концерта совместно с Французским культурным центром, при участии французского виолончелиста. Планов много, их реализация будет зависеть от реакции на исполнение музыки Якименко в Украине. Если к нему будет интерес, планирую работать, чтобы во Франции о нем тоже узнали. Но сначала это надо сделать на родине композитора. Это правильно и так должно быть.

Также в Украине издательство "Пинзель" готовит монографию, посвященная Федору Якименко. Книг о нем нет, в доступных источниках мало информации. Его биографию, письма, архивы опубликуют в одном издании. Автор: Мария Беляева Тема празднования Дней Европы-2021 на Михайловской площади - «Дунайский путь в Европейский Союз». Художник и иллюстратор Андрей Ермоленко сделал инсталляцию реки Дуная с информационными «башнями» европейских стран

С 2003 года в третью субботу мая Украина отмечает День Европы. Главного целью этого праздника является демонстрация стремления к сближению со странами Европейского Союза. Украина является единственной страной - не членом ЕС, в которой День Европы отмечается на государственном уровне.

Тема нынешнего празднования в Киеве, которое происходит на Михайловской площади - "Дунайский путь в Европейский Союз". С 2021 до 2023 года Украина является председателем Дунайской комиссии. Впервые страна, которая не является членом Европейского Союза, была приглашена возглавить европейскую межправительственную организацию.

Кроме концерта, на Михайловской площади показывают экспонаты, рассказывающие об истории Дунайской комиссии. А также арт-инсталляцию с информационными стендами, посвященные Дунаю и расположенным на его берегах европейским странам. Ее подготовил украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко.