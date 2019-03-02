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суббота, 02 марта 2019 14:18

Мюзикл "Гуцулка Ксеня" снимали в Карпатах и на Житомирщине
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Допремьерный показ мюзикла «Гуцулка Ксеня» во Львове
Фото: Ольга Васькив
Допремьерный показ мюзикла «Гуцулка Ксения» во Львове
Допремьерный показ мюзикла «Гуцулка Ксения» во Львове
Допремьерный показ мюзикла «Гуцулка Ксения» во Львове
Допремьерный показ мюзикла «Гуцулка Ксения» во Львове

Во львовском кинотеатре Планета Кино прошел допремьерный показ украинского мюзикла "Гуцулка Ксеня". Показы в Украине стартуют с 7 марта. Представлять фильм приехали режиссер и актеры.

По сюжету фильма, из Америки в Ворохту прибывает группа американцев, чтобы найти невесту для молодого Яро. Он унаследовал от отца миллион долларов. Получит он его при условии, что выйдет замуж за сознательную украинку. Отец как и дядя - украинцы-эмигранты, жившие в Америке.

Удалось собрать яркий актерский ансамбль, в который вошли талантливые молодые актеры и звезды кино. В роли гуцулки Ксении - Варвара Лущик, Мэри - Екатерина Молчанова, Синица - Олег Стефан, Хелен - Татьяна Печенкина, профессор - Оливье Бонжур. Главные мужские роли сыграли американцы украинского происхождения Макс Лозинский (Яро) и Игорь Цишкевич (Майк).

"Они очень органично были в кадре, ведь действительно были в своей "роли", - говорит Варвара Лущик, - Оливье даже пытался учить свои украинские диалоги. Ну а для нас это был шанс подтянуть хорошо английский".

Лента снята по мотивам произведения Ярослава Барнича - автора оперетты и песни "Гуцулка Ксеня". В 1939 году его произведение было запрещено цензурой советской власти. Автор эмигрировал в Канаду, а позже в США. Участие в съемках также принимали музыкальные группы "ДахаБраха" и фрик-кабаре Dakh Daughters.

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Автор сценария, режиссер, продюсер фильма Елена Демьяненко рассказала о работе над фильмом. Для нее это первый музыкальный фильм.

"Хотелось сделать фильм современным и эмоциональным. Группа Dakh Daughters это своеобразный сюрприз - получилось органично и ярко, их музыку нужно слушать. Она замечательная. И мне хотелось в конце этого фильма добавить титры - что, через две недели после этих всех событий в 1939 году на Западную Украину придет советская власть и жизнь там изменится. К сожалению, не в лучшую сторону", - говорит режиссер Елена Демьяненко.

Натурные съемки для фильма происходили в Карпатах и ​​в Житомирской области. Основные локации построены на киностудии имени Довженко в Киеве. Правительство выделило на съемки мюзикла "Гуцулка Ксеня" около 24 миллионов гривен - фактически половину стоимости всего производства.

Сразу после премьеры в Киеве у 31 января во львовском Кинопалаце состоялась премьера фильма "Круты 1918". Презентовать фильм приехала вся съемочная группа вместе с актерами. Посмотреть ленту пригласили военных, ветеранов войны и всех актеров, принимавших участие в съемках.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
02
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