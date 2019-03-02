Мюзикл "Гуцулка Ксеня" снимали в Карпатах и на Житомирщине

Фото: Ольга Васькив

Во львовском кинотеатре Планета Кино прошел допремьерный показ украинского мюзикла "Гуцулка Ксеня". Показы в Украине стартуют с 7 марта. Представлять фильм приехали режиссер и актеры.

По сюжету фильма, из Америки в Ворохту прибывает группа американцев, чтобы найти невесту для молодого Яро. Он унаследовал от отца миллион долларов. Получит он его при условии, что выйдет замуж за сознательную украинку. Отец как и дядя - украинцы-эмигранты, жившие в Америке.

Удалось собрать яркий актерский ансамбль, в который вошли талантливые молодые актеры и звезды кино. В роли гуцулки Ксении - Варвара Лущик, Мэри - Екатерина Молчанова, Синица - Олег Стефан, Хелен - Татьяна Печенкина, профессор - Оливье Бонжур. Главные мужские роли сыграли американцы украинского происхождения Макс Лозинский (Яро) и Игорь Цишкевич (Майк).

"Они очень органично были в кадре, ведь действительно были в своей "роли", - говорит Варвара Лущик, - Оливье даже пытался учить свои украинские диалоги. Ну а для нас это был шанс подтянуть хорошо английский".

Лента снята по мотивам произведения Ярослава Барнича - автора оперетты и песни "Гуцулка Ксеня". В 1939 году его произведение было запрещено цензурой советской власти. Автор эмигрировал в Канаду, а позже в США. Участие в съемках также принимали музыкальные группы "ДахаБраха" и фрик-кабаре Dakh Daughters.

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Автор сценария, режиссер, продюсер фильма Елена Демьяненко рассказала о работе над фильмом. Для нее это первый музыкальный фильм.

"Хотелось сделать фильм современным и эмоциональным. Группа Dakh Daughters это своеобразный сюрприз - получилось органично и ярко, их музыку нужно слушать. Она замечательная. И мне хотелось в конце этого фильма добавить титры - что, через две недели после этих всех событий в 1939 году на Западную Украину придет советская власть и жизнь там изменится. К сожалению, не в лучшую сторону", - говорит режиссер Елена Демьяненко.

Натурные съемки для фильма происходили в Карпатах и ​​в Житомирской области. Основные локации построены на киностудии имени Довженко в Киеве. Правительство выделило на съемки мюзикла "Гуцулка Ксеня" около 24 миллионов гривен - фактически половину стоимости всего производства.

Сразу после премьеры в Киеве у 31 января во львовском Кинопалаце состоялась премьера фильма "Круты 1918". Презентовать фильм приехала вся съемочная группа вместе с актерами. Посмотреть ленту пригласили военных, ветеранов войны и всех актеров, принимавших участие в съемках.