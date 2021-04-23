Музыка украинца стала саундтреком к сериалу HBO

На стриминговий платформе HBO Max вышел детективный сериал "Мейр с Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли. Саундтрек к ленте написал канадский композитор украинского происхождения Любомир Мельник.

Премьера сериала HBO состоялась 18 апреля. В первой серии звучит 5-минутный фрагмент композиции Pockets Of Light, которую Любомир Мельник написал в 2013 году. Входит в альбом Corollaries.

"И еще один приятный момент: я первый украинский композитор и пианист для HBO", - написал Любомир Мельник в Instagram.

Композитор родился в Мюнхене в 1949 году. Его родители - украинские эмигранты, которые вскоре поселились в Канади.У творчестве композитора - более 120 авторских композиций, среди которых есть и коллаборации с другими музыкантами Европы и США.

Автор: Instagram Композитор и пианист Любомир Мельник родился в украинской семье, которая эмигрировала в Германию. Проживал длительное время в Канаде.

"Кейт Уинслет играет копа маленького городка в Пенсильвании Маре Шихан. Она устала от жизни, слишком давит вес профессиональной ответственности. В каждом ее шаге и движении проявляется семейная трагедия. Какая именно - узнаем позже. Она не ясно и не сварливая - просто ни на что не имеет энергии. Редко улыбается. Более того, год расследует исчезновение 19-летней Кэти Бейли - наркоманки и дочери подруги Маре. В городе очень распространены алкоголизм и наркомания, большинством дел занимается Маре. Ей добавляет хлопот еще и то, что становится объектом влюбленности сексуального писателя Ричарда.

Спокойствие города, в котором и так есть один пропал девушка, нарушает убийство. Мертвую нашли после вечеринки молодежи в лесу. Начинается новое расследование. Сериал демонстрирует ограничения и недостатки в работе полиции, особенно в маленьких городах.

Уинслет прекрасно играет в, можно отметить, поздний период своей карьеры. Так же и другие актеры ", - говорится на The Guardian.

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В другом британском издании Кейт Уинслет критикуют за ирландский акцент.

"Сериал" Мейр с Исттауна "рассказывает о тайне убийства. Тело молодой женщины находят ужасно избитым, с застывшим выражением ужаса на лице. Если вы видели" Твин Пикс "или" Настоящий детектив ", то, возможно, у вас уже началось дежавю. Но эта медленная драма стремится быть не просто очередным триллером о мертвой девушку. Центральный преступление - это просто витрина, чтобы заманить нас. Обманом заставляет нас думать, что нечто подобное видели раньше. это исследование бедности, отчаяния и злоупотребления наркотиками - портрет современных США, что мир старается не замечать ", - говорится на Irish Times.

Автор: HBO Кейт Уинслет в сериале на HBO "Мейр с Исттауна" играет полицейского, которая расследует исчезновения и убийства подростков.





"Плейлист начался с Любомира Мельника. Этого пианиста украинского происхождения из Канады называют самым быстрым в мире. Я полюбил его примерно в тот момент, когда начал писать" Радио Ночь". К тому же главный герой в прошлом клавишник. Говорит: "Хотел бы сыграть, как Любомир Мельник, но уже не могу". В книге важны комментарии героя к музыке, которую ставит", - говорит Юрий Андрухович в В прошлом году вышел роман Юрия Андруховича "Радио ночь". Главный герой - ночной радиоведущий Иосиф Ротський. Транслирует песни на собственной радиостанции, по сюжету."Плейлист начался с Любомира Мельника. Этого пианиста украинского происхождения из Канады называют самым быстрым в мире. Я полюбил его примерно в тот момент, когда начал писать" Радио Ночь". К тому же главный герой в прошлом клавишник. Говорит: "Хотел бы сыграть, как Любомир Мельник, но уже не могу". В книге важны комментарии героя к музыке, которую ставит", - говорит Юрий Андрухович в интервью журналу "Країна".