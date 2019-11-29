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пятница, 29 ноября 2019 21:45

Министр культуры рассказал, сколько украинских фильмов в год должно выходить в прокат

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Министр культуры рассказал, сколько украинских фильмов в год должно выходить в прокат
Получение поддержки из бюджета - это привилегия, которую надо заслужить, а не обязанность государства - Владимир Бородянский. Фото: ukrinform.ua

Надо уменьшить количество фильмов в прокате до 25-30 в год.

Такое мнение высказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Принял участие в презентации результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии за последние 5 лет.

"Украинская кинематография должна развиваться для граждан, живущих в нашем обществе. Мы видим, что наша способность производить ленты, которые собирают большую аудиторию - ограничена. Я считаю, что надо уменьшить количество фильмов в прокате до 25-30 в год. Это должны быть проекты другого качества и способности с точки зрения кинотеатральной и телевизионной аудитории, - говорит Бородянский.

К сожалению, за эти пять лет мы не построили систему обязательств продюсеров касательно полученных денег. Нет обязательств по количеству зрителей, фестивалей или наград, возвращенных средств. Есть только одно - чтобы фильм вышел. И даже это часто нарушается. Такой принцип недопустим в нормальной цивилизованной стране. Нельзя просто брать деньги. Надо переходить на систему, в которой четко определяется обязанность продюсера.

Получение поддержки из бюджета - это привилегия, которую надо заслужить, а не обязанность государства. К следующим конкурсам могут быть не допущены продюсеры, которые не смогли создать фильм или имеют необъясненную задержку. Должен быть критерий успешности. Если они брали за предыдущие годы много средств, но количество зрителей не было обеспечено или на низком уровне - допуск к следующему питчингу под вопросом. Будет персональная ответственность продюсера за результат.

Государство должно меньше тратить денег на создание массового кино

Есть несколько целей государственной политики в этой сфере. Первая задача - создание кино- и телепродукции с украинскими смыслами, донесение их до зрителей. Например, американский сериал "Чернобыль" прошел с выдающимися показателями в Украине и мире. У нас его посмотрел каждый пятый. Лента сделала большую просветительскую работу для понимания нами самих себя. Подняла в обществе темы Чернобыля, Советского Союза и героизма украинцев на новый уровень обсуждения. Государство заинтересовано в том, чтобы украинские картины о нашем прошлом, настоящем и будущем появлялись в информационном пространстве и имели широкую зрительскую аудиторию.

Вторая задача - развитие коммерческого рынка. Должны быть такие условия, в которых украинские продюсеры смогут зарабатывать. Государство должно меньше тратить денег на создание массового кино. В то же время заинтересовано в авторском, фестивальном. Чтобы Украина была представлена ​​в мире. Чтобы ленты получали награды на международных фестивалях и хорошую прессу. Это также влияет на отношение к Украине, понимание нас за рубежом. Это культурная дипломатия.

Мы должны работать лучше, чем в США

На развитие локальных кинотеатров у нас сегодня не хватит ресурса. Но наша задача - достучаться до миллионов людей, проживающих в местности без кинотеатров. Таким инструментом является телевидение. Будем увеличивать количество денег на производство сериалов.

Одна из задач - привлечение дополнительных денег в рынок. Для таких целей используют кэшрибейты. Если иностранные инвесторы привезли и потратили деньги в Украине, мы им часть вернем по процедуре. Украинским кинематографистам рибейты не нужны. Заранее получают от государства до 80-100% стоимости фильмов. Находятся в привилегированном положении по отношению к иностранцам.

Мы должны работать лучше, чем в США, с меньшим риском. Сегодняшний мир позволяет продюсеру собирать аудиторию на свои картины различными способами. Не только в кинотеатрах, но и на телевидении, цифровых платформах".

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Рекордное количество украинских фильмов вышло в прокат в прошлом году - 35.

За последние 5 лет Государственное агентство Украины по вопросам кино проинвестировало 224 ленты на 1,6 млрд грн. На сегодня вышли 146. Их кассовые сборы составляют 265,5 млн грн. Из них продюсеры вернули в бюджет 33,85 млн грн - 12,7%.

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